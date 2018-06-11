إم بى للهندسة تجدد عقد توزيع منتجات هيونداى

الرقابة المالية - اللوجو الحديث



رجب عزالدين



أعلنت شركة أم بي للهندسة عن نجاح شركتها التابعة ام بى للصناعة فى الحصول على تجديد لعقد التوزيع الحصرى لمنتجات شركة هيونداى للصناعات الثقيلة الكورية.



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن تجديد العقد لمدة عامين متتاليين يتوقع أن تدر ايرادات تتجاوز 170 مليون جنيه تقريبا.



وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 8.8% لتسجل 9.7 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 8.9 مليون جنيه في 2016.



وقفزت مبيعات الشركة خلال 2017 إلى 132.6 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 114 مليون جنيه في 2016.



ويبلغ رأسمال الشركة33 مليون جنيه موزعا على 66 مليون سهم بقيمة اسمية 50 قرش للسهم الواحد.

