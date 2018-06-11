«NSCO» بوابة القابضة الكويتية لتعظيم الإيردات وتعزيز الربحية

مصطفى طلعت:





تبنت بنوك استثمار رؤية متفائلة لأداء شركة القابضة المصرية الكويتية، خلال العام الحالى، على صعيد الربحية، والإيرادات، والأنشطة التشغيلية، بدعم عدة عوامل فى مقدمتها دخول الشركة نشاط حفر الآبار، وإنتاج الغاز عبر شركتها التابعة «NSCO»، وتنمية موارد توصيل الغاز للمنازل.





قال هيثم عبدالمنعم، مدير علاقات المستثمرين بالقابضة الكويتية، فى تصريح لـ”المال”، إن شركته بدأت جنى ثمار الدخول فى نشاط حفر الآبار، واستخراج الغاز الطبيعى، وهو نشاط حديث أدخلته الشركة عبر امتياز حقل شمال سيناء.

يذكر أن «NSCO»- مملوكه للقابضة بنسبة %100 - تستحوذ على امتياز غاز شمال سيناء، وحفرت بئران تم إدراجهما بالقوائم المجمعة للمرة الأولى خلال الربع الأول، وسجلا إيرادات بقيمة 8.6 مليون دولار.

أوضح عبدالمنعم أن قطاع توصيل الغاز للمنازل شهد أداء قويا، خلال الربع الأول، مع اهتمام الدولة ودعم الرئاسة بتوسيع قاعدة المشتركين، ما ظهر جليا فى حصول مصر على قرض قيمته 1.2 مليار دولار لتمويل عمليات الطاقة.

أشار إلى أن أداء القطاعين جاء مدعوما بسياسة الدولة التوسعية فى الطاقة، سواء عبر التوصيل أو الإنتاج، والاتجاه لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لإنتاج الطاقة، مؤكدا أن قطاعى التوصيل والإنتاج يشجعان شركته على التوسع وضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة.

لفت إلى أن قطاع البتروكيماويات تحسن خلال الربع المذكور مع نمو الأسواق التصديرية بما يصل إلى %28 مقابل %17.5 من حجم الأعمال، نتيجة استغلال الميزة التنافسية من تراجع قيمة الجنيه.

أكد مدير علاقات المستثمرين أن شركته ستتخذ قرار التوسع فى إضافة قدرات جديدة لشركة الوطنية للطاقة “كهربا”، خلال النصف الثانى من العام الحالى، موضحا أن الأولوية القصوى حاليا لإنتاج الغاز الطبيعى وحفر الآبار.

رجح أن تتحسن هوامش ربحية شركة الإسكندرية للأسمدة - التابعة - مع الارتفاع التدريجى فى أسعار اليوريا عالمياً، مؤكداً أن شركته تواصل تنفيذ سياستها فى التحول باستثماراتها بالكيانات التابعة لها من حصص أقلية إلى أغلبية، ونجحت القابضة فى تحقيق %95 من هذا المستهدف منذ اطلاقة عام 2014.





من جانبه، توقع بنك الاستثمار “فاروس” أن تسجل “القابضة الكويتية” إيرادات بقيمة 485 مليون دولار، وصافى أرباح يصل إلى 100 مليون دولار، مع نهاية 2018، كما رجح البنك ارتفاع هوامش الربحية إلى %37 مع نهاية العام.





أشار “فاروس”، فى ورقة بحثية وصلت “المال”، إلى أن الشركة حققت هامش مجمل ربح قدره %33 فى الربع الأول، مستقراً على أساس سنوى، وارتفعت الهوامش على مستوى نات إنيرجى، ونشاط الاستثمارات المتنوعة، ما عوض انخفاض هامش مجمل ربح سبريا مصر والإسكندرية للأسمدة.

أوضح أن “القابضة الكويتية” حققت انتعاشة فى الأرباح بعد دمج نتائج شركة “NESCO” المالكة لامتياز حقل غاز طبيعى فى شمال سيناء البحرى، وساهمت الأخيرة %17 من إجمالى أرباح القابضة فى الربع الأول، ودعمت من حصة نشاط الاستثمارات المتنوعة فى إجمالى الإيرادات المجمعة.





ذكر أنه بعدما رفعت القابضة حصتها فى شركة الدلتا للتأمين إلى %55، وأدرجت نتائج NSCO إلى ميزانيتها، ارتفع صافى المركز النقدى بواقع 17 مليون دولار (0.02 دولار للسهم)، لكن لم تدخل هذه الزيادة بعد فى حساب قيمتنا العادلة.





أضاف: “بما أن سهم الشركة يتداول حالياً عند مضاعف ربحية مقداره 12.7 مرة، و6.5 مرة كقيمة منشأة إلى الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك، نبقى على توصياتنا بزيادة الوزن النسبى على السهم”.

وفى سياق متصل، قال بنك الاستثمار “نعيم”، إن القابضة الكويتية واصلت تسجيل نتائج أعمال قوية فى الربع الأول، وارتفعت الإيرادات %19 من التقديرات، نتيجة الإدراج الكامل لامتياز غاز شمال سيناء بالقوائم المجمعة.

أوصى البنك، فى ورقة بحثية وصلت “المال”، بشراء السهم مع تحديد قيمة عادلة قدرها 1.34 دولار، مقابل السعر السوقى فى الوقت الحالى والبالغ 1.6 دولار، مع احتمال الارتفاع %15.8.





توقع “نعيم” أن يسجل الربع الثانى مساهمة أقوى من امتياز شمال سيناء، ومن المرتقب أن يبدأ إنتاج البئر الثالثة، فى ظل مواصلة الحكومة برنامجها لرفع الدعم على الطاقة، فضلاً عن تحسن أسعار اليوريا تدريجياً.

تكشف القوائم المالية للشركات التابعة للقابضة تحسناً على صعيد نتائج الأعمال، وسجلت شركة سبريا مصر لإنتاج الكيماويات – مملوكة لها بنسبة %100 - إيرادات بقيمة 32 مليون دولار، بارتفاع %4، بدعم من زيادة المبيعات على مستوى المنتجات.

أحرزت شركة نات إنرجى للغاز – مملوكة بنسبة %100 - إيرادات بقيمة 18 مليون دولار، بارتفاع %37، بدعم من التركيز على توصيل خدمة الغاز للعملاء غير المستفيدين من الدعم الحكومى.

شهدت شركة نات إنرجى نموا فى رسوم تركيبات الغاز بمقدار 1.4 مرة، بعد تعديل الحكومة الرسوم المركبة فى أكتوبر وتغيير محور تركيزها إلى توصيل الخدمة للشركات إلى جانب المنازل، الذى ساهم فى دعم هوامش الربحية المحققة.





أكد بنك الاستثمار “نعيم”، أنه من المقرر حفر 4 آبار جديدة فى المستقبل، كما من المتوقع أن يحافظ الامتياز على تحقيق هوامش ربحية مرتفعة بفضل تراجع التكلفة.



