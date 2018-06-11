الإقبال على أدوات الدين يكسر موجة صعودها

البنك المركزي المصري

محمد سالم:



دفع الإقبال الكبير على الاكتتاب فى أدوات الدين المحلية، معدلات العائد عليها إلى التراجع خلال الأسبوع الماضى، لتنهى بذلك موجة الصعود التى بدأتها منذ 1 مايو الماضى، وهبط مؤشر المال «IR» الذى يقيس متوسط العائد على أذون الخزانة المحلية بنحو10 نقاط أساس تقريبا وبلغ %18.859 مقابل %18.938 الأسبوع قبل الماضى، لكنه لا يزال عند أعلى مستوى للمؤشر منذ مطلع ديسمبر الماضى.



وترجم المؤشر عودة تدفق السيولة على أدوات تمويل الدين الحكومى، فقد سجل متوسط معدل تغطية العطاءات 2.3 مرة الأسبوع الماضى مقابل 1.2 – 1.5 مرة خلال موجة الصعود التى استمرت طوال شهر مايو.



وأكد هيثم عبد الفتاح، رئيس قطاع الخزانة وإدارة الأموال ببنك التنمية الصناعية والعمال - فى تصريحات لـ «المال»، مؤخرا - جاذبية المستويات الحالية لعائد تمويل الدين الحكومى للمؤسسات المحلية والأجنبية، خاصة مع صعود الدولار وملامسته 18 جنيها مؤخرا، مستبعدا تحركها لمستويات جديدة، مستدلا بتحسن مستويات التغطية للطروحات.



وقال إن أى تحرك لأسعار الفائدة على المدخرات أوأدوات الدين سيكون مرهونا بمعدلات التضخم عن شهر مايو.



ويعتقد مديرو الخزانة لدى البنوك المحلية بوقوف الأجانب وراء صعود الفائدة على أدوات الدين الحكومى خلال الشهر الماضى، مع قيامهم بتسييل جزء من استثماراتهم ونقلها إلى أسواق أخرى على رأسها الأرجنتين التى سجلت فوائد الدين بها %40 مؤخرا.



وكسب مؤشر «المال IR» لعائد أدوات الدين قصيرة الأجل نحو167 نقطة أساس خلال مايوالماضى.



وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى - فى تصريحات لـ «المال»، قبل أسابيع - إن صافى استثمارات الأجانب مستقر ولم يتأثر بشكل كبير، مؤكدا أن الصناديق العالمية أكدت تفضيلها للسوق المصرية بين الأسواق الناشئة.



وأكد مدير قطاع الخزانة وإدارة الأموال بأحد البنوك الأجنبية، أن ارتفاع العائد مع صعود الدولار مقابل الجنيه من شأنه أن يجتذب السيولة من جديد فى الفترة المقبلة.



وأضاف أن تكلفة الأموال بالبنوك مرتفعة نظرا لتوسعها الفترة الماضية فى طرح أوعية ادخار بعوائد كبيرة بلغت %20 على سبيل المثال لدى بنكى الأهلى ومصر، وتراوحت بين 17 – %19 لدى الباقى لذا فهى تحاول التمسك بمستويات فائدة عالية على توظيف أموالها فى أدوات الدين المختلفة.



وتستهدف وزارة المالية خفض متوسط العائد على الاقتراض عبر أذون الخزانة المصرية لـ %14 فى المتوسط خلال العام المالى المقبل 2018 – 2019، تبعًا لمنشور الموازنة العامة للدولة الذى جرت مناقشته فى البرلمان مؤخرًا، وقلص «المركزى« معدلات الفائدة بنحو200 نقطة أساس خلال الربع الأول من العام الحالى، استنادًا إلى تراجع معدل التضخم.



وتعتزم «المالية» اقتراض ما يقرب من 438.7 مليار جنيه، عبر إصدارات أدوات الدين خلال الربع المالى الحالى (أبريل – يونيو)، تبعًا لخطة الطروحات التى أعلنتها قبل شهرين.



ولم ينج من حالة الهبوط سوى أذون 357 يوما التى ارتفع متوسط العائد عليها بنحو21 نقطة أساس ( كل 100 نقطة تعادل %1 )، ليسجل %18.617 الأسبوع الماضى، مقابل %18.408 فى آخر طرح، رغم تحسن تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للعطاء بشكل كبير وصلت إلى 2.4 مرة، مقابل 1.3 فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 20.67 مليار جنيه، قبلت منها «المالية« 12.18 مليار بزيادة 3.7 مليار عن المستهدف من الطرح.



وهبط متوسط العائد على أذون أجل 266 يومًا بنحو15 نقطة أساس، ليصل إلى %18.79 مقابل %18.939 فى آخر طرح، زاد معدل تغطية العطاء إلى 2.7 مرة، بدلا من 1.6 فى الطرح الأخير، وعرضت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 22.3 مليار جنيه، قبلت منها «المالية« 10.33 مليار جنيه، بزيادة 2 مليارا عن القيمة المستهدفة.



وتراجع متوسط العائد على أذون أجل 182 يومًا 10 نقاط أساس تقريبا ليصل إلى %19.08 الأسبوع الماضى، مقابل %19.138 الأسبوع قبل الماضى، رغم ارتفاع معدل تغطية الطرح ليصل إلى 2.13 مرة، مقابل 1.6 مرة فى الطرح السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 16.457 مليار جنيها، قبلت منها «المالية» نحو9.145 مليار بزيادة 1.4 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح.



كما تراجع متوسط العائد على أذون أجل 91 يومًا بنحو18 نقطة أساس تقريبا ليبلغ %18.98 الأسبوع الماضى، مقابل %19.158 الأسبوع السابق عليه، وارتفعت تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح لتصل إلى 2.12 مرة، مقابل 1.5 فى الطرح الأخير، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 16.4 مليار جنيه، قبلت منها الوزارة 7.8 مليار، بزيادة 50 مليونا عن القيمة المستهدفة من الطرح.



وعلى مستوى أدوات الدين طويلة الأجل، تراجع العائد على السندات أجل 5 سنوات بشكل طفيف للغاية بلغ 0.01 نقطة مئوية، ليصل إلى %15.943 الأسبوع الماضى، مقابل %15.953 فى الطرح الأخير، تزامنًا مع ارتفاع معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة إلى 2.2 مرة، بدلا من 1.5 فى السابق، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 3.4 مليار جنيه، قبلت منها «المالية» 2.6 مليار بزيادة 1.1 مليار عن المستهدف.



وزاد متوسط العائد على السندات أجل 10 سنوات بنحو0.08 نقطة مئوية، ليصل إلى %15.301 الأسبوع الماضى، مقابل %15.221 فى الطرح الأخير، واستقر معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح عند 1.3 مرة، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 1.7 مليار جنيه، قبلت منها «المالية» 800 مليون تقريبا، أقل بنحو450 مليونا عن المستهدف.



فى سياق متصل، قلصت «المالية» قيمة الاقتراض المستهدفة عبر أذون الخزانة الأسبوع الحالى بشكل طفيف، لتصل إلى 32 مليار جنيه، مقابل 32.25 مليار جنيه الأسبوع الماضى، ويتوزع المستهدف من الطروحات بواقع 7.750 مليارا عبر أذون أجل 91 يوما، ومثلها من أذون 182 يوما، و8 مليارات من أذون 273 يوما والقيمة نفسها أيضا من أذون 357 يوما، وتعتزم «المالية« طرح سندات بقيمة 3 مليارات جنيه، منها 1.75 مليار بأجل 3 أعوام، و1.25 مليار لأجل 7 أعوام.



على صعيد إدارة السيولة، طرح «المركزى» عطاء الودائع المرتبطة بالكوريدور بقيمة 40 مليار جنيه، وتقدمت البنوك بنحو35 عرضا بقيمة 56.55 مليار جنيه، وسجل أقل عائد %17.25 وأعلى %17.3 بمتوسط %17.283، بينما وافق «المركزى« على القيمة المطلوبة فقط بنحو40 مليار جنيه بعائد ترواح بين %17.25 و%17.28 بمتوسط عائد بلغ %17.28.



كما قام بقبول ودائع بقيمة 70 مليار جنيه، لأجل 7 أيام بمعدل ثابت %17.25، وقدمت البنوك 14 عرضا بقيمة 95.37 مليار جنيه، قبل «المركزى» 50 مليارا بنسبة تخصيص %52.42 لكل بنك.



ويستخدم «المركزى» أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم من ناحية، وكذلك توظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظلِّ انخفاض معدلات الائتمان.



وقام «المركزى» بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة «الكوريدور»، بحيث تتقاضى البنوك نسبة ( Spread هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالمركزى البالغ %17.75، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة سيكون مرشحًا للصعود أوالهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى «المركزى».



وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.



وأعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.



وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.