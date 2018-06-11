EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
210 ملايين جنيه لسلع «نقاط الخبز» خلال 10 أيام
الإثنين 11 يونيو 2018 11:04 ص
نقاط الخبز 55566
أخر الأخبار
نقاط الخبز 55566
محمد مجدى:
صرف حاملوالبطاقات التموينية سلعا مجانية مقابل توفير الخبز المخصص لكل فرد، بقيمة تصل إلى 210 ملايين جنيه، فى الفترة من 1 إلى 10 يونيوالجارى، مقابل 100 مليون للفترة المقابلة من الشهر الماضي.
وقال مصدر مسئول فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية - فى تصريحات لـ«المال» - إن إجمالى ما تم صرفه من فرق نقاط الخبز من 1 إلى 20 مايو الماضى بلغ 400 مليون جنيه، مقابل 352 مليونا فى أبريل الماضي.
وشهد السكر، والدقيق، والفول، والأجبان، والشاى، والمكرونة، إقبالًا كبيرًا بجميع نقاط الصرف.
فى السياق ذاته، قال ماجد نادى، المتحدث الرسمى للنقابة العامة لبقالى التموين إن وزارة التموين لاتزال تبحث إسناد توفير سلع فارق النقاط للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا