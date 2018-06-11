210 ملايين جنيه لسلع «نقاط الخبز» خلال 10 أيام

نقاط الخبز 55566

محمد مجدى:



صرف حاملوالبطاقات التموينية سلعا مجانية مقابل توفير الخبز المخصص لكل فرد، بقيمة تصل إلى 210 ملايين جنيه، فى الفترة من 1 إلى 10 يونيوالجارى، مقابل 100 مليون للفترة المقابلة من الشهر الماضي.



وقال مصدر مسئول فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية - فى تصريحات لـ«المال» - إن إجمالى ما تم صرفه من فرق نقاط الخبز من 1 إلى 20 مايو الماضى بلغ 400 مليون جنيه، مقابل 352 مليونا فى أبريل الماضي.



وشهد السكر، والدقيق، والفول، والأجبان، والشاى، والمكرونة، إقبالًا كبيرًا بجميع نقاط الصرف.



فى السياق ذاته، قال ماجد نادى، المتحدث الرسمى للنقابة العامة لبقالى التموين إن وزارة التموين لاتزال تبحث إسناد توفير سلع فارق النقاط للشركة القابضة للصناعات الغذائية.