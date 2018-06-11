الأسمنت يقترب من 1000 جنيه للطن

عمر سالم:



بدأت شركات الأسمنت موجة جديدة من زيادة الأسعار، منذ أيام قليلة، وسط توقعات بوصول سعر الطن إلى 1000 جنيه خلال شهر يونيو الحالى، مقارنة بمتوسط 870 جنيهًا خلال مايو الماضى.





قال عبدالخالق فرحات، أحد تجار مواد البناء لـ«المـال»، إن شركة السويس للأسمنت أعلنت عن زيادة أسعارها بمتوسط 40 جنيهًا للطن بداية من غدٍ الثلاثاء، الموافق 12 يونيه، ليصل سعر الطن الأسمنت العادة إلى 920 جنيه تجارى.





وأضاف أن سعر طن أسمنت السويس المقاوم سيصل إلى 950 جنيهًا للطن تجارى، كما سيسجل طن أسمنت الواحة 850 جنيهًا بزيادة 40 جنيهًا، لافتًا إلى أن كل الشركات بدأت زيادة أسعارها بشكل متتالٍ وبدون إبداء أسباب. وأشار إلى حركة البيع والشراء ضعيفة للغاية خلال الفترة الحالية، لاسيما مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى موسم الامتحانات وشهر رمضان وغيرها، متوقعًا عودة الرواج والنشاط لحركة البيع بعد عيد الفطر وبدء الإجازة الصيفية.

وعلى صعيد متصل، قال محب شفيق أحد تجار مواد البناء، إن شركة لافارج للأسمنت أبلغتهم بزيادة أسعارها بمتوسط 20 جنيهًا للطن بداية من اليوم الاثنين ليسجل سعر طن أسمنت الممتاز نحو 950 جنيهًا للتجار، مقابل 930 جنيهًا الأسبوع الماضى.





وأوضح أن سعر طن أسمنت الممتاز سقارة سيسجل 930 جنيهًا للتجار ونحو 980 جنيهًا للمستهلك بدلاً من 910 جنيهات للطن الأسبوع الماضى، كما سيصل طن أسمنت قاهر البحار إلى 990 جنيهًا للتجار.

وأضاف أن شركة أسمنت وادى النيل أعلنت أيضًا عن زيادة أسعارها بداية من اليوم الاثنين ليسجل نحو 900 جنيه للطن تجارى، بزيادة نحو 20 جنيها للطن عن الأسبوع الماضى؛ ما يعد الزيادة الثانية خلال شهر يونيو الحالى.





وكانت أسعار الأسمنت شهدت تراجعًا ملحوظًا منذ بداية الشهر الماضى، نتيجة استعداد بعض المصانع التى كانت متوقفة عن العمل للعودة مجددًا، وضخ إنتاجها فى الأسواق.