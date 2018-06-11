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سيـــاســة
وزيرالتعليم: مصر لا تتحمل شهادات للطلاب بدون مهارات
الإثنين 11 يونيو 2018 12:56 ص
طلاب ابتدائي في مصر
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طلاب ابتدائي في مصر
مدحت إسماعيل:
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الأحد، إن مصر لاتتحمل في الوقت الحالي حصول الطلاب علي شهادات فقط بدون مهارات، مضيفا الطالب أصبح هدفه الجري وراء الامتحان لتصويره ونجاحه بدون مهارة".
وأضاف شوقي: "لابد من غربلة للأفكار الحالية خاصة لدي الأسر"
وتابع: "هدف الأسر دفع فلوس عشان الولد ينجح وياخد شهادة .. لكن الأفضل أنه يجيب 70% ويكون دا مستواه أحسن من أنه يجيب 90% ويدخل كلية مش مستواه.. دفع فلوس في الدورس الخصوصية إهدار للأسر والدولة".
جاءت تصريحات الوزير خلال كلمته بمناسبة توقيع اتفاقيات تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وشركات القطاع الخاص المصرية العالمية للنهوض بالتعليم الفني لتفيذ مبادرة صناع مصر تحت شعار اتقدم...اتعلم...اشتغل.
شارك في المؤتمر كل من المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية وفضيلة الإمام على جمعة، واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي.
والشركات المقرر أن يوقع معها الاتفاقيات مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية (شركة العربي)، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيكس (شركتا الماكو واجيترافو)، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية الفندقية (شركة أمريكانا ومؤسسة مصر الخير)، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية (مجموعة طلعت مصطفى) ومدارس السويدي الفنية (شركة السويدي ).
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