شوقي: بطني وجعتني بعد رسالة طالب تقول درجة لله يا وزير

مدحت إسماعيل





قال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، الأحد، إن أحد الطلاب ذات مرة أرسل رسالة فيها "يا معالي الوزير درجة لله"، متابعا "أنا بطني وجعتني بعدها -وأنا ناوي الرسالة دي تكون عنواني لكتابي فيما بعد".



وأضاف، أن ذلك دليل علي الوضع الصعب الذي تعاني منه المنظومة



ولفت إلى أن هناك تقييما خاطئا لكنه شائع وهو أن نجاح الوزير مرهون أن تكون نسب نحتاج الطلاب 95%، قائلا: "أنا ضد ذلك الطلاب بيشكروا الوزير عشان أنه وضع امتحان متوقع وهو اللي عاوزينه ودا خلا وضع التعليم صعب" مضيفا: "كانت على أيامنا الدرجات مش بالزوفة باعت النهاردة".





جاءت تصريحات الوزير خلال كلمته بمناسبة توقيع اتفاقيات تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وشركات القطاع الخاص المصرية العالمية للنهوض بالتعليم الفني لتنفيذ مبادرة صناع مصر تحت شعار اتقدم...اتعلم...اشتغل.





والشركات المقرر أن يوقع معها الاتفاقيات مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية (شركة العربي)، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيكس (شركتا الماكو واجيترافو)، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية الفندقية (شركة أمريكانا ومؤسسة مصر الخير)، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية (مجموعة طلعت مصطفى) ومدارس السويدي الفنية (شركة السويدي ).