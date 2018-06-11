EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
لايف
شوقي: بطني وجعتني بعد رسالة طالب تقول درجة لله يا وزير
الإثنين 11 يونيو 2018 12:32 ص
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
أخر الأخبار
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
مدحت إسماعيل
قال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، الأحد، إن أحد الطلاب ذات مرة أرسل رسالة فيها "يا معالي الوزير درجة لله"، متابعا "أنا بطني وجعتني بعدها -وأنا ناوي الرسالة دي تكون عنواني لكتابي فيما بعد".
وأضاف، أن ذلك دليل علي الوضع الصعب الذي تعاني منه المنظومة
ولفت إلى أن هناك تقييما خاطئا لكنه شائع وهو أن نجاح الوزير مرهون أن تكون نسب نحتاج الطلاب 95%، قائلا: "أنا ضد ذلك الطلاب بيشكروا الوزير عشان أنه وضع امتحان متوقع وهو اللي عاوزينه ودا خلا وضع التعليم صعب" مضيفا: "كانت على أيامنا الدرجات مش بالزوفة باعت النهاردة".
جاءت تصريحات الوزير خلال كلمته بمناسبة توقيع اتفاقيات تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وشركات القطاع الخاص المصرية العالمية للنهوض بالتعليم الفني لتنفيذ مبادرة صناع مصر تحت شعار اتقدم...اتعلم...اشتغل.
والشركات المقرر أن يوقع معها الاتفاقيات مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية (شركة العربي)، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيكس (شركتا الماكو واجيترافو)، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية الفندقية (شركة أمريكانا ومؤسسة مصر الخير)، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية (مجموعة طلعت مصطفى) ومدارس السويدي الفنية (شركة السويدي ).
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا