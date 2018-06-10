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السعيد: المنح الدراسية لمؤسسة القلعة تضع معايير صارمة وتراعى التنوع
الأحد 10 يونيو 2018 10:41 م
هالة السعيد وزيرة التخطيط4
أخر الأخبار
هالة السعيد وزيرة التخطيط4
المرسي عزت
قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط وعضو مجلس أمناء مؤسسة القلعة للمنح الدراسية، الأحد، إن المؤسسة تضع معايير صارمة للفوز بالمنح
وأضافت في احتفالية للمؤسسة منذ قليل أن المنح تراعي التنوع بين الجنسين وأيضا من محافظات مختلفة
وأشارت إلى أن مؤسسة القلعة يتم العمل بها بشكل علمي ومستدام، مضيفة "هذا أمر يدعو إلى الفخر".
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