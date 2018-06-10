مكاسب 5 بورصات عربية بقيادة مصر وهبوط الدوحة والرياض

البورصات العربية

خالد بدر الدين



تباين أداء مؤشرات البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأحد، بصعود 5 بورصات بقيادة مصر والبحرين وهبوط مؤشري بورصتى السعودية والدوحة فقط وسط تعاملات ضعيفة بسبب شهر رمضان الذى يقل فيه عادة نشاط المستثمرين، بينما استقر مؤشر بورصة الكويت بدون تغيير يذكر عند 4784 نقطة.



وذكرت وكالة رويترز، أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية قفز بحوالى 1.4 % ليتجاوز 16143 نقطة ليسجل أفضل أداء في المنطقة مع صعود سعر سهم مجموعة طلعت مصطفى 6.5 % وسعر سهم شركة المصرية للمنتجعات السياحية 6 % .



وشهدت الأسهم المصرية موجة بيع الأسبوع الماضي بفعل مخاوف من رد الفعل الشعبي على خفض مرتقب في دعم الطاقة.



غير أن المؤشر مرتفع 7.5 % منذ بداية العام حتى الآن ولكنه تراجع كثيرا منذ أواخر أبريل الماضى حين بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 18414 نقطة.



وتقدم مؤشر بورصة البحرين بحوالى 0.9 % ليصل إلى أكثر من 1274 نقطة.



وصعد مؤشر بورصة مسقط بنسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليستقر عند 4602 نقطة.



بينما زاد مؤشر سوق مال أبوظبى العام بأكثر من 0.6 % ليسجل حوالى 4692 نقطة وهوى سعر سهم البنك العربي المتحد 9.5 % ليسجل أداء أضعف من المؤشر العام لسوق أبوظبي الذي ارتفع 0.6 ولكن صعد سعر سهم بنك أبوظبي الأول 0.8 % وسعر سهم بنك أبوظبي التجاري 1.5 %.



وارتفع مؤشر سوق مال دبى العام بحوالى 0.4 % ليتقدم إلى حوالى 3054 نقطة وزاد سعر سهم بنك دبي الإسلامي 1.2 % بعد أن قال البنك إن إصدار حقوقه البالغة قيمته 5.1 مليار درهم تمت تغطيته ثلاث مرات تقريبا، وصعد سهم أرابتك القابضة للبناء 5.9 % بعد زيادة 4.3 % يوم الخميس الماضى .



وهبط مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية فى بورصة الرياض بأكبر نسبة بين بورصات الخليج وبلغت 0.8 % لينخفض إلى حوالى 8279 نقطة.



وتراجع سعر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.3 %، بينما قفز سعر سهم شركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) 9.9 % ليرتفع إلى 61.3 ريال بفعل أنباء عن أن وحدة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توصلت إلى اتفاق غير ملزم لمبادلة أسهم مع إن.إم.سي للرعاية الصحية يقيم سهم رعاية عند 70 ريالا.



وخسر مؤشر بورصة الدوحة نسبة طفيفة بلغت 0.2 % ليستقر عند حوالى 9225 نقطة تحت ضغط خسائر أسهم البنوك بقيادة سهم البنك التجاري القطري الذي هبط سعره حوالى 2.7 % بعد أن أعلن البنك اليوم الأحد عن انتهاء محادثاته لبيع حصته في البنك العربي المتحد، ومقره دولة الإمارات، إلى تبارك للاستثمار بدون إبرام الصفقة