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رياضة
الإندبندنت: محمد صلاح سخر من تصريحات راموس بشأن إصابته
الأحد 10 يونيو 2018 06:14 م
محمد صلاح
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محمد صلاح
المال – خاص
سخر اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، من تصريحات مدافع ريال مدريد سيرجيو راموس بشأن إصابته، وقال إنها دفعته "للضحك"، وفقًا لصحيفة الإندبندنت.
كان راموس قد صرح مؤخرًا، بأن صلاح "كان يمكنه إكمال نهائي دوري أبطال أوروبا رغب الإصابة التي لحقت به بعد الالحام بينهما لو قبل بأخذ حقنة في الكتف".
وتابع راموس، الذي جاءت تصريحاته على خلفية الدفاع عن نفسه بعد الهجوم الجماهيري عليه، خاصة في ظل تقارير أمريكية بتسببه في ارتجاج في المخ لحارس ليفربول "لوريوس كاريوس"، وقال: " لو أصيب روبرتو فيرمينو (مهاجم ليفربول) بالبرد سيلقون باللائمة علي ويقولون إن المرض بسبب قطرة من عرق راموس".
وقال راموس إن صلاح هو المسئول عن الالتحام بينهما لأنه "جذبه من ذراعه أولًا".
ورد صلاح ساخرًا: "إنه أمر مضحك.. من الجيد أن يدفعك أحدهم للضحك بعد أن تسبب في بكاؤك.. ربما بإمكانه أن يخبرني إذا ما كنت سأصبح جاهزا لكأس العالم؟!".
وتابع: "أرسل لي راموس رسالة.. لكنني لم أقل أن الأمور تسير على ما يرام".
وتابع صلاح في حوار مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، ونقلته الاندبندنت، إن لحظة إصابته من راموس كانت الأسوأ في مشواره الكروي.
وأوضح :"عندما سقطت على الأرض شعرت بمزيج من الألم الجسدي والكثير من القلق.. والغضب والحزن لعدم القدرة على الاستمرار في لعب نهائي دوري أبطال أوروبا.. بعد لحظات، فكرت في إمكانية عدم اللعب في كأس العالم، وكان هذا تفكيراً مدمرًا".
ليفربول
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