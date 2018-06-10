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استثمار
الثلاثاء.. انطلاق أكبر مبادرة مصرية لتنمية الوطن العربي
الأحد 10 يونيو 2018 06:05 م
مدينة الإسكندرية
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مدينة الإسكندرية
سلوى عثمان
تستضيف مدينة الإسكندرية، يوم الثلاثاء القادم، فعاليات المؤتمر الصحفى العالمى لتدشين مبادرة "فكَّر بالعربي"، والذى يقام برعاية الصندوق العالمى للتنمية والتخطيط التابع للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، وبعض مؤسسات المجتمع المدني وشركات قطاع الاستثمار.
وقال المستشار محمد حمزة مدير عام المؤتمر، إن فكرة المؤتمر هي دعوة لكافة القطاعات والفئات المجتمعية للتفكير في وطننا العربي بالعربي وتأصيل وتعريب العلوم التي غيرت كثيرا من الثقافة العربية ووجهة المجتمع، موضحا أن "فكر بالعربي" لا تعني فقط التعريب وإنما تعني أن كل مخترع وكاتب ومبدع ومنتج عليه أن يفكر في كل ما ينتجه كيف يجعله عربيا أصيلا أيا كان مجاله وتخصصه.
من جانبه أكد المستشار عبد السلام عبد الرحمن الملحق التجاري للصندوق العالمي للتنمية والتخطيط، أن هذه المبادرة ذات الصبغة الإقتصادية في المقام الأول جاءت من وحي ما دعي إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي من ضرورة مواجهة الحرب الشرسة على مصر والوطن العربي بتحفيز الطاقات والهمم المصرية والعربية لخلق جيل جديد منتج ومبدع ومبتكر وأن يكون ولاء كل هذا التحفيز لمصر والوطن العربي في المقام الأول.
وأكد عبد الرحمن، أن المستهدف من المؤتمر هو تجميع كل الكيانات الاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني لتكون الماعون الصحيح الذي يجمع كل هذه الطاقات ويوجهها في مكانها الصحيح لخدمة وطننا الحبيب مصر والوطن العربي، وأن كل هذه الكيانات الراعية للمبادرة سوف تقوم بالإعداد والتوجيه وتنفيذ المشاريع والأفكار علي أرض الواقع، موضحا أنه تمت دعوة رؤساء الجامعات والكتاب ورجال الأعمال وكافة المبدعين في كافة المجالات للبدأ فى تنفيذ آليات المبادرة
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