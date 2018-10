المال - خاص



رفعت شركة "نيسان إيجيبت" أسعار طرازاتها، بمقدار يتراوح بين 1000 و15 ألف جنيه بمختلف فئاتها خلال يونيو الحالي.



وصعدت أسعار صني فئة "A/T" إلى 215 ألفًا بدلاً من 209 آلاف جنيه، ووصلت أسعار صني فئة "A/T EX" إلى 227 ألفًا مقابل 221 ألفًا، وارتفعت أسعار "صني" فئة "A/T Super Saloon" إلى 237 ألفًا مقارنة بـ 231 ألف جنيه.



وجاءت أسعار سنترا فئة "A/T" بسعر 281 ألف جنيه مقابل 280 ألفًا، وارتفعت أسعار سنترا فئة "A/T H/L" إلى 296 ألف جنيه، مقارنة بـ 295 ألفًا، وتبلغ أسعار سنترا فئة "A/T SPORT Edition" نحو 324 ألف جنيه بدلاً من 320 ألفًا.



واستقرت أسعار "قشقاي" فئة "A/T Stander" عند مستوياتها دون تغيير، لتتراوح بين 404 آلاف جنيه و464 ألف جنيه بمختلف فئاتها.



وقفزت أسعار سيارات البيك - أب "الكابينة المفردة S/C" الفئة اﻷولى إلى 234 ألف جنيه، مقابل 224 ألفًا، ووصلت أسعار "S/C" الفئة الثانية "باور وتكييف" إلى 239 ألف جنيه، مقارنة بـ 229 ألفًا، وارتفعت أسعار البيك - أب "S/C" الفئة اﻷعلى إلى 245 ألف جنيه بدلاً من 235 ألفًا.



وصعدت أسعار سيارات البيك - أب " الدابل كابينة New PICKUP D/C" الفئة اﻷولى "باور" إلى 325 ألف جنيه، مقابل 320 ألفًا، وجاءت أسعار "D/C" الفئة الثانية "باور وتكييف" بقيمة 335 ألف جنيه، بدلاً من 320 ألفًا.



ويوضح الجدول التالي، تطور أسعار سيارات نيسان خلال يونيو:





العلامة الطراز الفئة أسعار مايو أسعار يونيو مقدار التغيير























نيسان



صني A/T 209 215 6 A/T EX 221 227 6 A/T Super Saloon 231 237 6





سنترا A/T 280 281 1 A/T H/L 295 296 1 A/T SPORT Edition 320 324 4

قشقاي A/T Stander 434 434 -

464 464 - البيك - أب New PICKUP D/C pour 310 325 15 Pour + A/C 320 335 15 البيك - أب New PICKUP S/C اﻷولي 224 234 10 Pour 229 239 10 Pour + A/C 235 245 10 إعداد - المال المصدر: نيسان إيجيبت