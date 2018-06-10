إحالة تقارير المركزي للمحاسبات للجان النوعية بالبرلمان

البرلمان المصري

ياسمين فواز



أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات إلى اللجان النوعية بالمجلس.



أحال عبد العال التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات عن متابعة وتقويم نتيجة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2015 / 2016 إلى لجنة الخطة والموازنة، والتقرير السنوي بشأن متابعة وتقويم أداء جهاز تنمية التجارة الداخلية حتى 31 ديسمبر 2016، والتقرير السنوي بشأن متابعة وتقويم أداء البنك التجاري المصري والبنوك التجارية والمتخصصة، ونتيجة الرقابة المالية لبعض البنوك الأخرى حتى 31 ديسمبر 2016 ، وتقرير متابعة وتقويم متابعة نتيجة أعمال بنوك الاستثمار العامة 2015 / 2016، والتقرير السنوي عن نتائج الرقابة المالية عن شركات الأدوية وتقرير المديونية الخارجية لمصر 2015 / 2016 إلى لجنة الشئون الاقتصادية.



كما أحال عبد العال تقرير الجهاز بشأن مشروعات التعاون السنوي بين مصر وبعض دول حوض النيل حتى 31 ديسمبر 2016 إلى لجنة الشئون الإفريقية، والتقرير السنوي بشأن تقويم الهيئة العامة للتنمية الصناعية لعام 2016، وتقرير متابعة وتقويم نشاط خدمة وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.



وأحال التقرير السنوي عن نتائج الرقابة المالية للشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها وتقرير الهيئة المصرية للعامة للبترول والشركات التابعة لها، والتقرير السنوي نتائج الرقابة المالية وتقويم الأداء بشأن المشروع القومي لاستزراع 1.5 مليون فدان، وتقرير الجهاز بشان الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وتقرير المشروع للصرف المغطى والعام وتجديد الشبكات وتقرير عن ترعة الصف، وتقرير مشروع وادي الصعايدة في أسوان على مساحة 28 ألف فدان منذ 1983 حتى 2016 إلى لجنة الزراعة والري.



كما أحال عبد العال التقرير السنوي عن الخدمة التعليمية بالتعليم العام سنة المالية 2015 / 2016 وتقرير جامعة الأزهر لنفس السنة المالية إلى لجنة التعليم والبحث العلمي، وتقرير الجهاز بشأن البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية للعام المالي 2015 / 2016 إلى لجنة الثقافة والإعلام والآثار، وتقرير الرقابة المالية وتقويم الأداء للشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها، وتقرير الجهاز بشأن مستشفيات الصحة النفسية التابعة لديوان عام الصحة والسكان.



وتقرير الوحدات الصحية القروية في محافظات الجمهورية، وتقرير الجهاز بشأن مستشفيات الجمهورية، وتقرير الجهاز بشأن عيادات جراحات اليوم الواحد، وتقرير الجهاز بشان مستشفيات الحميات 2015 / 2016، وتقرير الجهاز بشأن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن العام المالي 2015 / 2016 ، وتقرير الجهاز بشأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتقرير الجهاز بشأن الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان وصندوق تمويل المساكن، وتقرير الجهاز بشان الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، وتقرير الجهاز بشأن هيئة النقل العامة بالقاهرة إلى لجنة الإدارة المحلية.