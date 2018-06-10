تعاون بين العربية للتصنيع وجنوب سيناء لدعم التنمية السياحية

الصاوي أحمد

أكد الفريق عبدالعزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية دعم كافة خُطط ومشروعات التنمية السياحية بمدن محافظة جنوب سيناء وكاقة مشروعات الدولة المختلفة وخدمة قطاعات المجتمع المدني.

جاء ذلك خلال توقيع عقد وبروتوكول التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع ومحافظة جنوب سيناء، إيمانا بأهمية تنشيط السياحة كأحد مصادر الدخل القومي وإستعادة الوجه الحضاري لمدينة شرم الشيخ.

وأضاف سيف الدين، أن التعاون مع محافظة جنوب سيناء وصل لمرحلة التنسيق الكامل لتلبية كافة متطلبات المحافظة في إطار نشر ثقافة البيئة النظيفة والطاقات المتجددة، مؤكدا علي إستراتيجية الهيئة العربية للتصنيع ودورها التنموي لتقديم مُنتج يتميز بالجودة وفقا للمعايير الدولية وبهامش ربح قليل وبسعر مُناسب في كاقة المشروعات التنموية.

ومن جانبه، أشاد اللواء خالد فودة حافظ جنوب سيناء، بمُنتجات الهيئة العربية للتصنيع التي تمتاز بالجودة والدقة والإلتزام في مواعيد التسليم وخدمة ما بعد البيع.

وأشار إلي أن جنوب سيناء من أوائل المحافظات التي عملت مع الهيئة في مجال الطاقة المتجددة وكانت باكورة المشروعات إستخدام الألواح الشمسية واللمبات الليد للإنارة وحاليا نعمل سويا لتطوير الفكرة لتصبح محطة متكاملة لإنارة ديوان المحافظة والجهات الحكومية والمنشئات السياحية بكافة ربوع المحافظة كمدينة سياحية بيئية نظيفة وهذا ما يهم السائح في المقام الأول.

يُذكر أن البروتوكول يُنظم أسلوب العمل بين محافظة جنوب سيناء والهيئة العربية للتصنيع خاصة أن مجالات التعاون مُتنوعة ومُمتدة لأكثر من 4 سنوات مضت منذ المؤتمر الإقتصادي لعام 2015 خاصة في مجال الطاقات النظيفة بمدينتي شرم الشيخ والطور، كما يتضمن أيضا عقدا لتوريد سيارات ومعدات طرق وجرارات بقيمة 4 ملايين جنيه مُجهزة متنوعة الاستخدامات لصالح مديرية النقل بالمحافظة.