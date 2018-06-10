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المكرونة
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الدقيق
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اقتصاد وأسواق
استقرار أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 645 جنيهًا
الأحد 10 يونيو 2018 04:33 م
الذهب 99
أخر الأخبار
الذهب 99
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد استقرارا خلال التعاملات اليوميه نتيجة إغلاق بورصة الذهب العالمية.
وسجل عيار 21 اليوم نحو 645 جنيها للجرام مقابل 644 جنيها امس الاول.
وسجل عيار ١٨ 553 جنيها، وعيار ٢٤ نحو 737 جنيها، وسجلت الأوقية 1298 دولارا.
أما الجنيه الذهب فبلغ 5157 جنيها بدلا من 5150 جنيها أمس الأول.
الذهب
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