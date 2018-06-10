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أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
595.00 عيار 21
510.00 عيار 18
680.00 عيار 24
4760.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

استقرار أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 645 جنيهًا

الذهب 99
الذهب 99
الذهب 99

عمر سالم

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد استقرارا خلال التعاملات اليوميه نتيجة إغلاق بورصة الذهب العالمية.

وسجل عيار 21 اليوم نحو 645 جنيها للجرام مقابل 644 جنيها امس الاول.

وسجل عيار ١٨ 553 جنيها، وعيار ٢٤ نحو 737  جنيها، وسجلت الأوقية 1298 دولارا.

 أما الجنيه الذهب فبلغ 5157 جنيها بدلا من 5150 جنيها أمس الأول.
الذهب أسعار الذهب
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