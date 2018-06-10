قريبًا.. حملة لإزالة التعديات على خطوط المياه الناقلة بمطروح

أسبوع المياه العربى

توفير الكميات اللازمة للاستهلاك الفعلى للمصطافين والمواطنين



معتز محمود



تستعد شركة مياة الشرب والصرف الصحى بمطروح لشن حملة أمنية مشددة خلال أيام بالتنسيق مع الجهات الأمنية للتصدى لتعديات بعض المواطنين على خطوط المياه الناقلة وفقاً لمصادر مُطلعة من الشركة.



وأشارت المصادر إلى أن الحملة ستستهدف ازالة حالات التعدى على الخط الاستراتيجى لنقل المياه خط الـ 1000 ملم وخطوط شبكات المياه الممتدة بطول الساحل الشمالى بمطروح.



وكشفت المصادر أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة والتنفيذية والأمنية الصارمة، فضلا عن تغليظ العقوبات القانونية واتخاذ إجراءات الضبط والإحضار من جانب الجهات الأمنية وذلك تصدياً للتعديات على خطوط المياه الناقلة.



وأوضحت المصادر أن الحملة المرتقبة تأتى أستعداداً لموسم الصيف وما تشهده المحافظة من مشروعات جديدة فى مختلف المجالات، فضلا عن العمل على توفير الكميات اللازمة للاستهلاك الفعلى للمصطافين والمواطنين.