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بورصة وشركات
الرقابة المالية تقر تعديلات جديدة على قواعد القيد بالبورصة
الأحد 10 يونيو 2018 03:43 م
محمد عمران "حديثة"
أخر الأخبار
محمد عمران "حديثة" 1
المال- خاص
وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية على تعديلات جديدة بقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية تلزم فيها الهيئة الشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة على أن يشمل النظام الأساسي لها التصويت التراكمي وآلية التمثيل النسبي، فضلا عن إمكانية إرسال المساهمين أسئلتهم قبل انعقاد الجمعية العمومية عن طريق البريد الإلكتروني .
كما وافق مجلس إدارة الهيئة على إدراج آليات التصويت التراكمي والتمثيل النسبي بالنظم الأساسية للشركات المرخص لها من الهيئة بمباشرة أحد الأنشطة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
ووفقا لبيان تلقى "المال" نسخة منه اليوم يأتي ذلك ضمن حزمة من التعديلات التي تهدف إلى أفضل ممارسات للحوكمة الرشيدة وتضمن حقوق الأقليات بالشركات المقيدة والعاملة في مجال الأوراق المالية غير المصرفية، وستقوم الهيئة بإصدار الكتب التوضيحية لتنفيذ الآليات المشار إليها تباعاً.
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