مسحراتية رمضان بالقدس يواجهون غرامة لإزعاج السكان

خالد بدر الدين



يواجه الفلسطينيون -الذين يعملون بمهنة المسحراتية فى مدينة القدس والذين ينشدون أغانى دينية على قرع الطبول لإيقاظ المسلمين لتناول وجبة السحور استعدادا لصيام شهر رمضان - عقوبات تصل للحبس والغرامة التى تبلغ حوالى 450 شيكل ( 125 دولارا ) بزعم أنهم يزعجون سكان المدينة المقدسة.



وذكرت وكالة أسوشيتيدبرس أن الشرطة الإسرائيلية تستهدف حاليا المسحراتية الفلسطينيين الذين يعملون ابتداء من الساعة الثانية بعد منتصف الليل طوال شهر رمضان لمساعدة المسلمين على الاستيقاظ لتجهيز السحور استعدادا لصوم اليوم التالى.



ورغم أن شهر رمضان المبارك أوشك على الانتهاء إلا أن سكان المدينة لاسيما المستوطنون اليهود بدأوا منذ أيام قليلة يقدمون شكاوى للشرطة الإسرائيلية يؤكون فيها أن هؤلاء المسحراتية يسببون لهم إزعاجا ويحرمونهم من النوم.



وقال محمد حاجج (26 سنة) الذى يعمل مسحراتى منذ ثلاث سنوات إنه لا يسبب أى إزعاج للسكان ولكن المستوطنين اليهود يريدون محو الهوية الفلسطينية والتراث الإسلامى وتقاليد شهر رمضان المعظم والتى اعتادوا على أدائها منذ مئات السنين.



وأكد محمد حاجج أنه لم يتعرض لأى مشاكل مع الشرطة الإسرائيلية طوال السنوات الماضية و لكن هذا العام تم القبض عليه 4 مرات بزعم أنه يزعج السكان وأنه دفع فى المرة الأولى غرامة بلغت 450 شيكل (125 دولارا) و أن الغرامة تزيد فى كل مرة يتم إلقاء القبض عليه.



وإذا كانت مدينة القدس القديمة مقسمة إلى أحياء منفصلة بين المسلمين والمسيحيين واليهود والأرمن إلا أن الأعداد المتزايدة من المستوطنين اليهود فى حى المسلمين أدى إلى تفاقم التوترات بينهما ومحاولاتهم المستمرة لمنع المسلمين من أداء تقاليدهم الدينية.



ومن ناحية أخرى قال ميكى روزينفيلد المتحدث الرسمى للشرطة الإسرائيلية إن رجال الشرطة لا تلقى القبض على المسحراتية الفلسطينيين إلا بعد تقديم شكاوى عديدة من سكان المنطقة الذى يعانون من الضوضاء العنيفة أثناء نومهم بعد منتصف الليل.



ولكن محمد حاجج يرى أن أغانى السحور ترسم البهجة على وجوه الأطفال والابتسامة على وجوه النساء والعجائز والشيوخ ويؤكد أنه رغم دفعه غرامات عديدة هذا الشهر فإنه لن يتخلى عن هذه المهنة لأنه بلا مسحراتى لن يكون هناك رمضان.