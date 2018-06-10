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تزينها صورة صلاح.. جدارية بطول 112 مترا لدعم المنتخب الوطنى
الأحد 10 يونيو 2018 02:40 م
جدارية لدعم المنتخب
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جدارية لدعم المنتخب
المال خاص
أعلن المهندس مصطفي سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، عن قيام جهاز المدينة بدعم المنتخب المصري في نهائيات كأس العالم في روسيا 2018، عن طريق تنفيذ جدارية بطوال 112 متراً بمحيط الملعب الخاص بالنادي الاجتماعي للمدينة.
وأضاف رئيس الجهاز أن تلك الفترة من تاريخ مصر الرياضي تُوجب علي كل مصري أن يدعم منتخب وطنه، لرفع أسم هذا البلد عالياً، وتشجيع لاعبي المنتخب وتقديم الدعم المعنوي لهم، حتي يتمكنوا من تأدية أفضل أداء لهم علي أرض الملعب.
وأشار إلي أن جهاز مدينة طيبة عمد خلال السنوات الماضية إلي استخدام الفن بمختلف أنواعه لتجميل المدينة بطريقة غير تقليدية ومبتكرة، وهذا ما تم تنفيذه بواسطة مهندسي الديكور بالمدينة وبدعم من الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء الحالي، خلال فترة توليه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأوضح المهندس عسران عبد الفتاح، مدير إدارة التجميل بجهاز مدينة طيبة، أن جدارية « المنتخب المصري» تم تنفيذها من منطلق تقديم الدعم المعنوي للاعبي المنتخب، وتحوى الجدارية مشاهد تحاكي وجوه محبي ومشجي الكرة، بالإضافة إلي لوحة عملاقة للاعب المصري محمد صلاح، نجم هجوم ليفربول وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.
وأضاف أن تنفيذ الجدارية تطلب العمل علي مدار 3 أشهر متواصلة، وذلك حتي يتم إخراجها بالصورة والمستوي المطلوب، والراقي الذي يتناسب مع باقي الأعمال الفنية والتجميلية بالمدينة.
ولفت إلي أن الجدارية تم تنفيذها علي جدار حائط المشجعين بالنادي الاجتماعي، وتطل علي ملعب كرة القدم مباشرةً، ما يعطي الناشئين دفعه قوية حول حلم الوصول، وتشجيعهم علي ممارسة الرياضة.
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