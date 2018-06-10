مصر تدين الهجوم الصاروخي ضد السعودية

وزارة الخارجية

سمر السيد:



أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية صباح اليوم الأحد، عن إدانتها الشديدة لإطلاق قذيفة مساء أمس السبت، على منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مدنيين، حيث تقدمت مصر بخالص تعازيها وصادق مواساتها للملكة العربية السعودية الشقيقة ولأسر الضحايا.



وأكد البيان تضامن مصر الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة أية اعتداءات من شأنها تقويض السلم والاستقرار على أراضيها، ودعمها للمملكة في مواجهة الإرهاب الغاشم.



وشدد البيان على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية سوف تزيد من عزم دول التحالف العربي على استعادة الشرعية في اليمن وتكثيف الجهود لمكافحة الإرهاب وداعميه في اليمن والمنطقة ككل.