EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
مصر تدين الهجوم الصاروخي ضد السعودية
الأحد 10 يونيو 2018 02:06 م
وزارة الخارجية
أخر الأخبار
وزارة الخارجية
سمر السيد:
أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية صباح اليوم الأحد، عن إدانتها الشديدة لإطلاق قذيفة مساء أمس السبت، على منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مدنيين، حيث تقدمت مصر بخالص تعازيها وصادق مواساتها للملكة العربية السعودية الشقيقة ولأسر الضحايا.
وأكد البيان تضامن مصر الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة أية اعتداءات من شأنها تقويض السلم والاستقرار على أراضيها، ودعمها للمملكة في مواجهة الإرهاب الغاشم.
وشدد البيان على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية سوف تزيد من عزم دول التحالف العربي على استعادة الشرعية في اليمن وتكثيف الجهود لمكافحة الإرهاب وداعميه في اليمن والمنطقة ككل.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا