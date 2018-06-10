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بورصة وشركات
مدينة نصر: ننتظر التقرير النهائى للشراكة مع سوديك
الأحد 10 يونيو 2018 01:17 م
شركة مدينة نصر للإسكان
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شركة مدينة نصر للإسكان
رجب عزالدين:
قالت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير إن المستشارين الماليين لعملية الاستحواذ أو الاندماج مع شركة سوديك لم ينتهوا من اعداد التقرير النهائى.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إنها تنتظر تقرير المستشارين الماليين لتحديد معيار الاختيار النهائى للوقوق على أنسب الطرق للطرفين وسوف يتم الافصاح عن القرار فور الانتهاء من ذلك.
وكلفت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير المجموعة المالية هيرميس بينما كلفت سوديك شركة سى آى كابيتال المكلفة من سوديك وذلك للبدء فى اعداد الدراسات القانونية والفنية بهدف التوصل إلى الخيارات المتاحة للتعاون المزمع بين الشركتين وآليات تنفيذ احدى الخيارات.
وأعلنت شركتا مدينة نصر للإسكان وسوديك فى مطلع أبريل الماضى عن دراستهمها لفكرة الاندماج أو الاستحواذ بين الشركتين.
ويبلغ رأسمال سوديك 1.37 مليار جنيه، موزعا على نحو 342.3 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 4 جنيهات للسهم، بينما يبلغ رأسمال مدينة نصر للإسكان 997.1 مليون جنيه، موزعاً على عدد 997.1 مليون سهم بقيمة اسمية جنسه للسهم.
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