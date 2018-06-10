توقعات بزيادة الإقبال على السيارات الصغيرة

اللواء حسين مصطفى

المال-خاص



قال خبراء سوق السيارات، إن الزيادات الأخيرة التى أقرها مجلس النواب فى رسوم ترخيص المركبات، الثلاثاء الماضى، لن يكون لها تأثيرات على السوق.



أشار الخبراء إلى أن العميل ما زال مقبلًا على شراء سيارات جديدة، رغم تفشى ظاهرة الأوفر برايس “البيع بسعر أعلى من السعر الرسمى المعلن”، وبالتالى فإن الزيادات فى رسوم التراخيص لن يكون لها أى تأثير على سوق السيارات.



قال حسين مصطفى، خبير سوق السيارات، إن الزيادة فى رسوم التراخيص لن تكون مؤثرة على الراغبين فى شراء سيارة جديدة، من فئة السيارات الفاخرة، التى يتعدى سعرها قيمة المليون جنيه.



توقع مصطفى أن الزيادة فى رسوم التراخيص قد تتسبب فى انتقال الراغبين فى الشراء من فئة السيارات المتوسطة إلى فئة السيارات الأقل، لا سيما أن مصاريف التراخيص ستكون مرتفعة إلى حد كبير، بعد أن باتت تمثل %1 من قيمة السيارة.



فسر ذلك: «المستهلك يرغب فى شراء سيارة متوسطة بسعر يصل إلى 300 ألف جنيه، فإن رسوم الترخيص تصل إلى 3000 جنيه، ما يصعب على المستهلك استيعاب تلك الزيادة».



أشار إلى أن التأثير على سوق السيارات سيكون بالزيادات المرتقبة فى أسعار الوقود، لا سيما فى قرار الشراء أو معدلات الاستهلاك مع ارتفاع مصاريف التشغيل، موضحًا أن التداعيات السلبية على معدلات البيع ستتحدد بناًء على الزيادات التى تسعى الحكومة لتطبيقها على أسعار الوقود.



قال طارق مصطفى، ،مديرعام المبيعات والتسويق بـ«عبداللطيف جميل»، وكلاء سيارات فورد الأمريكية، إن الزيادة تدفع المستهلكين لتفضيل السيارات المدعومة بمحركات صغيرة، لا سيما أنها باتت موفرة فى استهلاك الوقود، ومصاريف التشغيل، ورسوم الترخيص، مقارنه بالسيارات التى تتمتع بمحركات كبيرة.



توقع أن تشهد سوق السيارات زيادة فى إقبال المستهلك على السيارات ذات محرك أقل، لتفادى تداعيات زيادة أسعار الوقود المرتقبة.



من جهته، قال حسن إسكندرانى، مدير تسويق هوندا بشركة النيل للتجارة والهندسة، إن تأثير زيادة مصروفات تراخيص السيارات على الراغبين فى الشراء يتوقف على الموقف المالى للعميل، مؤكداً أن التأثير محدود على السوق بعدما أصبحت أسعار السيارات مرتفعة.



أشار إلى أن قرارات الشراء وحركة البيع داخل السوق تتأثر بشكل سلبى مع اقتراب موعد إعلان الزيادات فى أسعار المحروقات، التى من المتوقع أن تكون خلال الفترة القليلة المقبلة.



استبعد سيف صلاح الدين، مدير مبيعات بشركة أباظة أوتو تريد، الموزع للعديد من العلامات التجارية للسيارات، أن يكون لقرار مجلس النواب بزيادة رسوم التراخيص أى تأثير على سوق السيارات لعدد من الاعتبارات، التى من بينها أن أسعار السيارات باتت مرتفعة، وغير ملائمة مع مستويات دخول شريحة كبيرة من العملاء.



أشار إلى أن إقبال المستهلك على شراء طرازات تعانى من ارتفاع أسعارها عن السعر الرسمى «أوفر برايس»، وإن كانت صينية فإن ذلك يدل على عدم تأثر أداء سوق السيارات بالزيادات التى تم أقرها مؤخرا على رسوم الترخيص.



بين صلاح الدين أن الغالبية العظمى من الطرزات المتوافرة فى السوق تعانى من أوفر برايس بين 10 آلاف جنيه، إلى 25 ألف جنيه، رغم ذلك فإن تقارير الأداء تشير إلى أن نمو المبيعات، وبالتالى فإن زيادة رسوم التراخيص لن يكون لها أى تأثير على السوق.



تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب أعلن عن مواقفته على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لعام 1984، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.



ينص القانون فى المواد المتعلقة بالسيارات، ورخص القيادة، ورسم على رخصة تسيير السيارات الخاصة الجديدة، وفقاً لسعة المحرك بواقع %0.25 من ثمن السيارة التى تتمتع بمحرك لا يزيد عن 1330 سى سى.



أما بالنسبة للسيارات من 1330 سى سى إلى 1630 سى سى فقدرت رسوم تراخيصها %1 من ثمنها، أما بالنسبة للسيارات 1630 سى سى إلى 2030 سى سى فأصبح رسم ترخيصها %1.75 من قيمته، وعن السيارات التى يزيد سعة محركها عن 2030 سى سى فبلغ رسم ترخيصها %2.5 من ثمنها.