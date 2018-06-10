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سيـــاســة
نظر 4 دعاوى لبطلان قرار تشكيل لجنة حصر أموال الإخوان 27 سبتمبر
الأحد 10 يونيو 2018 12:45 م
محكمة
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محكمة
نجوى عبد العزيز:
أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، 4 دعاوى مقامة من عثمان عنانى الممثل القانونى لجماعة الإخوان، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء الصادر في 2 أكتوبر 2013 بتشكيل لجنة لحصر إدارة الأموال والعقارات المملوكة لجماعة الإخوان الإرهابية لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم 23 سبتمبر 2013 بشأن حظر جماعة الإخوان إلى جلسة 27 سبتمبر المقبل.
وذكرت الدعوى أن محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت حكما بحظر الجماعة غير مختصة بنظر تلك القضية، وتم نشر الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 أكتوبر 2013، كما اختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء ومساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان.
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