العلم يزين طائرة مصر للطيران إلى المونديال

منتخب مصر يصل ميلانو

دعاء محمود:



2018 (الساعة: 9 صباحاً) غادرت في التاسعة صباحا طائرة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم علي متن رحلة خاصة لمصر للطيران رقم MS3080 من مبني الركاب الجديد رقم 2 بمطار القاهرة متجهة إلى مطار جرونزي حيث معسكر المنتخب الوطني خلال مشاركته في فاعليات مونديال روسيا 2018.



ومن جانبه تمني صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران وجميع العاملين بالشركة الوطنية التوفيق لمنتخب مصر في هذا المحفل الدولي وتحقيق نتائج مشرفة



وأكد أن مصرللطيران حرصت منذ تأهل المنتخب الوطني لبطولة كأس العالم على تقديم جميع تسهيلات السفر اللازمة ودعم الفريق وبعثته الرسمية والمشجعين خطوة بخطوة بداية من المباريات الودية وحتي عودته من روسيا بإذن الله كان ذلك من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بتسيير عدد من الرحلات الشارتر إلى روسيا بالتعاون مع شركة "پرايم تورز" لتقوم مصر للطيران بدور الناقل الرسمي للمشجعين المصريين في المونديال.



أعقبها اختيار الشركة كناقل رسمي للمنتخب المصري والكرة المصرية وذلك لمدة خمس سنوات. وقد جاءت هذه الخطوة تزامناً مع عودة خط القاهرة – موسكو والذي انطلقت أولي رحلاته في 12 أبريل الماضي وتحديد طائرة خاصة للمنتخب في جولاته الخارجية.



وقام قائد الرحلة برفع علم مصر من كابينة القيادة استعدادا لاقلاع الطائرة متجهة الي روسيا.