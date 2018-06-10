تسجيل سابك السعودية كمورد للحديد إلى مصر

وزارة الصناعة والتجارة

المرسى عزت:



وافقت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، على تسجيل شركة «سابك» السعودية كأحد الموردين للحديد إلى السوق المصرية، لتكون الثانية من المملكة العربية السعودية بعد شركة الراجحي.



«سابك» تعد من كبريات الشركات السعودية العاملة فى قطاع الحديد فى الشرق الأوسط والتى من المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة منافسة شديدة بينها وبين ونظيرتها المصرية.



وأكدت مصادر أن دخول «سابك « السوق المصرية، سيدفع إلى تعزيز المنافسة وتوفير اختيارات متنوعة أمام شركات المقاولات والأفراد.



وكانت شركة « الراجحي» السعودية قد وردت 10 آلاف طن إلى السوق المصرية، من خلال 3 شركات هى : العطيفى 5 آلاف طن وشركة «الفجر ستيل» 2500 طن ومثلها لشركة الأحمدى.



وبلغ سعر طن حديد الراجحى تسليم المصنع 595 دولارا، إضافة إلى رسوم شحن وتفريغ 150 جنيها،على أن يباع الطن بسعر 12500 جنيه للبيع التجارى (أى بين التجار وبعضهم ).



ووصفت المصادر تسجيل «سابك» بالغزوالسعودى لسوق الحديد المصرية، خاصة وأن السعودية خارج الدول المفروض عليها رسوم إغراق.



وفرضت مصر رسوم إغراق على أكبر 3 موردين للحديد إلى السوق المصرية، وهى تركيا وأوكرانيا والصين، تنتهى فى يونيو2022.



وتعمل فى السوق المصرية عدد من كبريات الشركات المحلية، والتى تضم مجموعة «حديد عز» و«الجارحى» و«صلب مصر» وبشاى وحديد المصريين.



ويبلغ إنتاج حديد التسليح فى مصر نحو8 ملايين طن، فى حين تبلغ الطاقة الإنتاجية نحو11 مليون طن.





