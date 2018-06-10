البورصة تواصل التأرجح.. والثلاثينى بين 15750 و16300 نقطة

البورصة المصرية

منى عبدالباري



تواصل البورصة المصرية اتجاهها المتأرجح بين الارتفاع والهبوط هذا الأسبوع، مستكملة الحركة التصحيحية التى بدأتها منذ 6 أسابيع وتراجع المؤشر الرئيسى خلالها من مستويات تجاوزت 18000 إلى 15900 نقطة.



وأغلقت البورصة فى ختام الأسبوع الماضى، الذى هيمن عليه الاتجاه الهابط، على تراجع قوى للأسبوع السادس على التوالى، بضغط استمرار الحركة التصحيحية، وسط خسائر رأسمالية بلغت 28 مليار جنيه، وتراجع التداولات بقيمة 3 مليارات جنيه.



انخفض المؤشر الرئيسى «EGX30» بنحو %3 الأسبوع الماضى مغلقًا عند 15923.6 نقطة، وكذلك مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنحو %6 مغلقًا عند مستوى 794 نقطة، فيما فقد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا، %5 من قيمته مغلقا عند مستوى 2038 نقطة.



وخسر رأس المال السوقى 28 مليار جنيه، فى ضوء تراجعه إلى مستوى 902 مليار جنيه، مقارنة بإغلاق 930 مليار جنيه الأسبوع الأسبق، كما تراجعت التداولات إلى 5.6 مليار جنيه، مقارنة مع 8.6 مليار جنيه الأسبوع الأسبق، بتراجع قيمته 3 مليار جنيه.



واتجه المستثمرون الأجانب للبيع خلال الأسبوع الماضى بصافى 99.88 مليون جنيه، بنسبة %25.54 من التعاملات، بينما اتجه العرب للشراء بصافى 30 مليون جنيه فقط، بنسبة %10، وكان نصيب المستثمرين المحليين %64.37 من إجمالى التعاملات.



وبلغ نصيب المؤسسات من التعاملات الأسبوع المنقضى %61.41، بصافى شراء 127.30 مليون جنيه، بينما كان نصيب الأفراد %38.59 بعد استبعاد الصفقات.



وتوقع محللون أن يتحرك المؤشر الثلاثينى صعودا صوب 16300 نقطة، وهبوطا نحو 15750 نقطة، والمؤشر السبعينى نحو 812 نقطة، وسط توصيات باستغلال فرص الصعود فى عمليات البيع قبل أن يعاود السوق الهبوط مرة أخرى.



قال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة أمان لتداول الأوراق المالية، إن السوق يسيطر عليها فى المدى المتوسط اتجاه يميل نحو الهبوط.



ولفت إلى أن المؤشر الرئيسى EGX30 سيواصل اتجاهه المتذبذب هذا الأسبوع بين مستويات 15750 و16300 نقطة، فيما تسير على خطاه الأسهم القيادية صاحبة الوزن النسبى الأعلى.



وعلى صعيد الأسهم القائدة رجح تحرك سهم البنك التجارى الدولى بين 82 و87.5 جنيه، مقارنة مع 85.60 جنيه بإغلاقات الأسبوع المنقضى، وسهم المجموعة المالية هيرميس القابضة بين 21 و23 جنيه، مقابل 21.86 جنيه بإغلاقاته السابقة، وسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة بين 10.60 و11.70 جنيه، مقارنة مع 11.27 الخميس، وجلوبال تيليكوم بين 3.90 و4.65 جنيه، مقابل 4.30 جنيه وسهم السويدى إليكتريك بين 195و 216 جنيه مقارنة مع 205.34 جنيه، وسهم السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك-، بين 21.5 و24.25 جنيه، مقارنة مع 22.5 جنيه، وإعمار مصر بين 3.80 و4.20 جنيه، مقارنة بإغلاق الخميس عند 3.96 جنيه، وسهم القلعة للاستشارات المالية بين 2.65 و3 جنيه، مقارنة مع 2.79 جنيه.



كما توقع تحرك مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بين مستويات 785 و812 نقطة، مع اتخاذ عدد من الأسهم ذات الوزن النسبى الأعلى عليه نفس الاتجاه باستثناء راية القابضة للاستثمارات المالية، والتى قال الأعصر إنه سيتحرك بين 10.40 و11.10 جنيه، مقارنة مع 10.55 جنيه الخميس.



كما رجح تحرك أسهم ابن سينا فارما بين 9.80 و10.60 جنيه، وسهم 10.21 الخميس، وأوراسكوم للتنمية بين 5.70 و6.20 جنيه، مقارنة مع 5.94 جنيه الخميس، وسهم العربية المتحدة للشحن والتفريغ بين 0.88 و1.05 جنيه، مقارنة مع 0.94، وسهم الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بين 1.28 و1.45 جنيه، مقارنة مع 1.37 جنيه.



وقال إيهاب السعيد، العضو المنتدب لشركة أصول لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الثلاثينى قد يتجه صوب 16300 نقطة هذا الأسبوع، بينما سيتجه المؤشر السبعينى بين 805 و810 نقطة ، فيما أوصى باستغلال هذه المستويات فى تقليل مراكز الشراء للمستثمر قصير الأجل.



وتوقع أن تستعيد الأسهم القيادية الأسبوع القادم جزءاً من خسائرها، ليتحرك مؤشر المجموعة المالية هيرميس بين مستويات 22.5 و23.5، مقارنة مع 21.8 جنيه الخميس، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة نحو 11.70 جنيه، مقارنة مع 11.27 جنيه، وسهم البنك التجارى الدولى صاحب الوزن النسبى الأعلى على المؤشر الثلاثينى صوب 86 جنيه، مقارنة مع 85.6 جنيه بإغلاقات الخميس.



وأرجع التراجعات القوية التى شهدها السوق الأسبوع الماضى إلى 3 أسباب أساسية، تمثلت فى حركة تصحيحية طبيعية عقب الارتفاعات السابقة التى وصلت لمستويات 18400 نقطة، وأنباء اتجاه الحكومة لخفض دعم الطاقة، والانعكاس المتوقع لهذه الخطوات على معدلات التضخم، وحالة الذعر التى سيطرت على المستثمرين الأفراد ودفعتهم نحو البيع بقوة.



وأضاف: «لم يكن لزيادة ضريبة الدمغة إلى 1.5 فى الألف مقارنة مع 1.25 فى الألف سابقا أى تأثير سلبى على السوق هذا الأسبوع، والتراجعات جاءت بسبب العوامل السابقة فقط، حيث أن السوق امتص التداعيات السابقة للضريبة».



وشهد الأسبوع الماضى زيادة نسبة ضريبة الدمغة حسب ما هو مقرر سابقا، ليبدأ تطبيقها عند 1.25 فى الألف، وينتهى عند1.75 فى الألف، وذلك خلال فترة 3 سنوات.