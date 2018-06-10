EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
ضوابط «الرقابة المالية» لإلغاء «الأسهم لحامله»
الأحد 10 يونيو 2018 09:20 ص
الرقابة المالية - اللوجو الحديث
أخر الأخبار
الرقابة المالية - اللوجو الحديث
أحمد على:
اعتمد البرلمان مؤخراً ضوابط تنفيذ بند إلغاء «الأسهم لحامله»، وتحويلها لأخرى اسمية، ضمن تعديلات قانون سوق المال التى أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية.
وألزمت الهيئة الشركات التى أصدرت أوراقاً مالية لحامله قبل العمل بأحكام القانون 17 لسنة 2018 - تعديلات قانون سوق المال- بتحويل «الأسهم لحامله» إلى أسهم اسمية، وفقًا لعدد من الضوابط والإجراءات، خلال سنة.
وبناءاً على القرار سيتم تحويل سهم المجموعة المصرية العقارية لحامله - الوحيد من نوعه فى البورصة المصرية – إلى أسهم اسمية.
ويبلغ رأسمال «المجموعة العقارية» نحو80 مليون جنيه، موزعاً على 8 ملايين سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، فيما يبلغ عدد الأسهم لحامله نحو467.632 ألف سهم.
وجاءت الإجراءات التى حددتها الهيئة العامة للرقابة المالية كالآتى: توجيه دعوة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة خلال شهر من تاريخ العمل بالقرار لإلغاء الأسهم لحامله وتحويلها إلى أسهم اسمية.
وألزمت الهيئة الشركات بضرورة الإفصاح عن قرارات الجمعية العمومية غير العادية، إلى جانب التأكيد على حائزى «الأسهم لحامله» بضرورة التقدم بطلب لاستبدالها، مع تقديم المستثمر بطاقة الرقم القومى، والتوقيع على إقرار بأنه مالك الأسهم، وتحمله المسئولية القانونية إذا ثبت عكس ذلك.
وأشارت الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تولى شركة مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزى عملية تحويل الأسهم لكل مالك، بناء على خطاب موجه إليها من الشركة المصدرة، كما تقوم الأخيرة بالتعاون مع “مصر المقاصة” بالإعلان عن إلغاء الأسهم لحامله التى تم تحويلها فى يوم العمل التالى لانتهاء مهلة السنة.
وشملت الضوابط شطب الأسهم لحامله من جداول البورصة فور انتهاء إجراءات التحويل، مع قيد الأسهم الاسمية المستبدلة.
وألغت الهيئة العامة للرقابة المالية السهم لحامله بهدف مكافحة عمليات غسيل الأموال ومحاولة تحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال، حيث أن هذا النوع من الأسهم لا يتضمن أسم صاحب السهم على صك الملكية التى تنتقل بين المتعاملين بمجرد تداوله عبر التسليم المباشر.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا