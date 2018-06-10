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استثمار
طارق نور يطلق سلسلة قنوات جديدة بحجم استثمارات 1.8 مليار جنيه
الأحد 10 يونيو 2018 08:54 ص
طارق نور
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طارق نور
أحمد اللاهونى:
يخطط رجل الأعمال طارق نور، للتوسع فى منظومة الإعلام المرئى عبر افتتاح سلسلة قنوات فضائية جديدة فى 7 دول عربية، خلال الفترة المقبلة، تحت مسمى «العاصمة والناس».
وقدر طارق نور فى تصريحات لـ «المال»، على هامش حفل السحور الذى نظمته الأربعاء الماضى، بمناسبة مرور 15 عاماً على تأسيسها، حجم الاستثمارات المرصودة للسلسلة الجديدة بنحو100 مليون دولار - ما يعادل 1.8 مليار جنيه تقريبًا.
وقال إن المحطة الأولى لسلسلة «العاصمة والناس» ستبدأ من الإمارات العربية المتحدة تحت مسمى «أبوظبى والناس«، يتبعها «الرياض والناس» بالمملكة العربية السعودية، ثم باقى الدول، ليتم الانتهاء من تدشين جميع القنوات خلال موعد أقصاه 3 سنوات.
وأضاف أن محتوى القنوات سيكون نفس محتوى «القاهرة والناس» دون تغيير، ويضم عرض مسلسلات وبرامج ترفيهية وثقافية وإخبارية وطبخ.
وأنطلقت «القاهرة والناس» كقناة عامة فى 21 أغسطس 2009، وتملكها شركة تى إن هولدنجز، المملوكة لطارق نور، ويبلغ رأسمالها المدفوع 300 مليون جنيه.
ويملك طارق نور شركة TN holding القابضة ، وشركة بيك، المنظمة لمعرض لومارشيه للأثاث، ودرس نور التصوير الإعلانى بالولايات المتحدة الأمريكية فى أوائل السبعينات وفى 1973 عمل بوكالة الأهرام للإعلان.
وفى 1979 شارك فى تأسيس وكالة أمريكانا، كأول وكالة إعلانات خاصة فى مصر، ثم وكالة طارق نور للإعلان، والتى تحولت بعد سنوات إلى مؤسسة كبيرة تضم حوالى 8 شركات تعمل بالدعاية والإعلان، وإنتاج شرائط الفيديو، والأفلام الدعائية، والبرامج والمسلسلات التلفزيونية.
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