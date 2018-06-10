البرلمان يتأهب للتصويت على حكومة مدبولى

أنباء عن استمرار «وزيرات إسماعيل» و«السيادية» والمجموعة الاقتصادية

«الحريري» يطالب بعرض السيرة الذاتية للجدد ومناقشة خططهم المستقبلية





ياسمين فواز:

يستعد مجلس النواب لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة د. مصطفى مدبولى خلال جلسته العامة غدا، على أقصى تقدير، وسط تكتم شديد حول الأسماء المرشحة، فيما تم تداول أنباء عن بقاء «وزيرات إسماعيل» وأصحاب الحقائب السيادية والمجموعة الاقتصادية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد كلف «مدبولى»، وزير الإسكان فى حكومة شريف إسماعيل، الخميس الماضى، برئاسة الوزراء خلفًا لإسماعيل الذى تقدم باستقالة حكومته عقب حلف الرئيس اليمين الدستورية لفترة ثانية.

وكشفت مصادر برلمانية لـ«المال» أن تشكيل الحكومة الجديدة سيشمل تغييرا فى وزارات الصحة، والبيئة، والزراعة، موضحة أن د. هالة زايد مرشحة لحقيبة الصحة، ود.منى محرز للزراعة، ود. ياسمين فؤاد للبيئة.

كما رجحت المصادر أن يتولى الدكتور عاصم الجزار، رئيس هيئة التخطيط العمرانى ونائب الوزير، حقيبة الإسكان خلفاً لمدبولى، خاصة أن الجزار التقى مدبولى بعد تكليفه مباشرة من رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأشارت إلى استمرار 6 وزيرات بحكومة إسماعيل فى الحكومة الجديدة وهن وزيرات الاستثمار، والتضامن الاجتماعى، والهجرة، والتخطيط، والسياحة، والثقافة.

ورجحت استحداث وزارة جديدة لريادة الأعمال، ومرشح لها النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف «دعم مصر»، بالإضافة إلى برلمانى آخر مرشح لوزارة التنمية المحلية.

وأشارت إلى أن «مدبولى» على وشك الانتهاء من التشكيل الجديد وسيتم طرح قائمة الوزراء الجدد على البرلمان خلال ساعات على أقصى تقدير، ويعقب ذلك حلف اليمين الدستورية خلال الأسبوع الجارى، أمام الرئيس السيسى، ليتسلم الوزراء الجدد حقائبهم الوزارية قبيل عيد الفطر.

ولفتت المصادر إلى أنه عقب الإعلان عن التشكيل الوزارى لحكومة مدبولى، سيبدأ الأخير إعداد برنامج الحكومة خلال 20 يوماً لعرضه على أعضاء مجلس النواب وفقا للدستور، لتحصل الحكومة على ثقة أغلبية النواب خلال شهر من عرضه.

وأكدت استمرار وزراء الحقائب السيادية، إضافة إلى وزراء «المالية والكهرباء والتخطيط والاستثمار والسياحة والثقافة والنقل والتعليم والأوقاف والاتصالات و التضامن والهجرة و الطيران والبترول والعدل.

وقال مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن جلسة اليوم ستكون عادية ولن تنظر الترشيحات الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأضاف أن كل الأسماء التى يتم تداولها بشأن المرشحين قد تكون غير دقيقة، لافتا إلى أنه على الرغم من وجود حالة من التكتم الشديد، فإنه يتوقع أن يتم تعيين أكثر من نائب لرئيس الوزراء، موضحًا أن هناك «مفاجأة جديدة مدوية» فى التشكيل الجديد، الذى ينتظر أن يشمل 7 أو 8 حقائب وزارية فقط.

ونوه بأن حركة المحافظين ستشمل 10 محافظات فقط، متابعا :» من المتوقع أن يلقى رئيس الوزراء بيانه عقب إجازة عيد الفطر».

وتوقع محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الإبقاء على وزراء المجموعة الاقتصادية دون تغيير، موضحاً أن التشكيل الجديد سيطول وزارات التنمية المحلية والبيئة والقوى العاملة، مع استمرار وزير النقل.

وأشار إلى أن التشكيل الجديد قد يعرض على النواب فى جلسة اليوم بشكل مفاجئ، أو فى جلسة الغد على أقصى تقدير.

وأكد النائب هيثم الحريرى، القيادى بتكتل 30/25 ، أن التشكيل الوزارى الجديد سيكون مجرد أسماء لاتنفذ سوى رؤية القيادة السياسية ، قائلا: «هى حكومة الرئيس وليست حكومة مصطفى مدبولى أو شريف إسماعيل لأنها لا تقدم رؤيتها الخاصة».

وطالب بأن يعرض الوزراء الجدد سيرتهم الذاتية على النواب مع عقد اجتماع مع رؤساء اللجان النوعية قبل التصويت على التشكيل الجديد للتعرف على خطط كل وزير تجاه تطوير الحقيبة التى سيتولاها من أجل النهوض بهذا الوطن، والعمل على خدمة المواطنين الذين يمثلهم مجلس النواب.

وتحتاج الحكومة الجديدة إلى موافقة ثلثى أعضاء البرلمان على ترشيحها وفقا لنص المادة 146 من الدستور.



