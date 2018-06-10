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أسواق عربية
السيسي: ممتن لمباردة خادم الحرمين لدعم الأردن
الأحد 10 يونيو 2018 01:24 ص
السيسي وتنصيبه لولاية ثانية
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السيسي وتنصيبه لولاية ثانية
أحمد صبرى:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه ممتن كثيراً لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للإجتماع بكلٍ من الأمير صباح الأحمد أمير دولة الكويت والشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى لدعم المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وبحضور الملك عبد الله بن الحسين.
وأضاف فى منشور له على صفحته الرسمية على موقع فيس بوك: أقدر جهود الملك سلمان بن عبد العزيز الحثيثة لتعزيز التضامن العربى ودعم المواقف العربية على كافة الأصعدة ، وأتمنى من المولى عز وجل لجلالته السداد والتوفيق فيما يصبو إليه من دعم إستقرار الأردن الشقيق ، كما أتوجه بتحية تقدير وإعتزاز لجلالة الملك عبد الله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية على جهوده الرامية لحفظ الأمن والإستقرار بالأردن الشقيق.
عبدالفتاح السيسي
السيسي
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