السيسي يشكر السعودية والإمارات والكويت على دعم الأردن

الرئيس عبد الفتاح السيسي

المال- خاص



وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، الشكر إلى كل من السعودية والإمارات على دعم الأردن.



وقال السيسي عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك": " ممتن كثيراً لمبادرة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز للإجتماع بكلٍ من سمو الأمير / صباح الأحمد أمير دولة الكويت والشيخ / محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى لدعم المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وبحضور جلالة الملك / عبد الله بن الحسين ، وأقدر جهود الملك سلمان بن عبد العزيز الحثيثة لتعزيز التضامن العربى ودعم المواقف العربية على كافة الأصعدة



وأضاف: "وأتمنى من المولى عز وجل لجلالته السداد والتوفيق فيما يصبو إليه من دعم إستقرار الأردن الشقيق"



وتابع "كما أتوجه بتحية تقدير وإعتزاز لجلالة الملك / عبد الله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية على جهوده الرامية لحفظ الأمن والاستقرار بالأردن الشقيق".