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سيـــاســة
السيسي يشكر السعودية والإمارات والكويت على دعم الأردن
الأحد 10 يونيو 2018 12:45 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أخر الأخبار
الرئيس عبد الفتاح السيسي
المال- خاص
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، الشكر إلى كل من السعودية والإمارات على دعم الأردن.
وقال السيسي عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك": "
ممتن كثيراً لمبادرة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز للإجتماع بكلٍ من سمو الأمير / صباح الأحمد أمير دولة الكويت والشيخ / محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى لدعم المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وبحضور جلالة الملك / عبد الله بن الحسين ، وأقدر جهود الملك سلمان بن عبد العزيز الحثيثة لتعزيز التضامن العربى ودعم المواقف العربية على كافة الأصعدة
وأضاف: "وأتمنى من المولى عز وجل لجلالته السداد والتوفيق فيما يصبو إليه من دعم إستقرار الأردن الشقيق"
وتابع "كما أتوجه بتحية تقدير وإعتزاز لجلالة الملك / عبد الله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية على جهوده الرامية لحفظ الأمن والاستقرار بالأردن الشقيق".
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