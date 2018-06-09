أ ش أ: الكويت ستقدم حزمة مساعدات لدعم الأردن خلال اجتماع مكة غدا

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كشفت مصادر مطلعة أن الكويت تعتزم تقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية والمالية إلي الأردن، خلال اجتماع مكة غدا الأحد بالسعودية، وذلك بناء على دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.



وقالت المصادر - في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت مساء اليوم السبت - "إن طبيعة وحجم المساعدات ستتضح خلال اجتماع الغد، مؤكدا دعم الكويت للأردن حتى تتمكن من الخروج من أزمتها الاقتصادية الحالية".



وكان الديوان الأميرى قد أعلن فى وقت سابق اليوم توجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح غدا إلى السعودية؛ لحضور الاجتماع الذى دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز؛ لدعم الأردن للخروج من أزمته الاقتصادية.



جدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز كان قد دعا لعقد اجتماع رباعي غدا في مكة المكرمة، يضم السعودية والإمارات والكويت والأردن؛ لبحث سبل دعم الأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها؛ حيث أجرى الملك سلمان اتصالات مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للتنسيق لعقد الاجتماع.