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ثقافة وفنون
الوطنية للإعلام: قانون تنظيم عمل الهيئات ترسيخ لأحكام الدستور
السبت 09 يونيو 2018 08:00 م
الوطنية للإعلام
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الوطنية للإعلام
رحاب صبحى
صرح حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بأن مشروع القانون الجديد للصحافة والإعلام يأتى ترسيخا لأحكام الدستور لقيام الهيئات الاعلامية باختصاصاتها في اطار الحرية والاستقلالية وإنهاء أوجه الالتباس والتداخل، حيث تنص المادة ٢١٣ من الدستور على أن الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها وتنمية أصولها وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهنى وإداري واقتصادي رشيد.
وتشيد الوطنية للإعلام بدور مجلس النواب برئاسه دكتور على عبدالعال في العمل على إصدار القوانين المنظمة للإعلام المصري من أجل تفعيل دوره لخدمة الوطن كما تثني الوطنية للإعلام على دور ومجهودات أعضاء لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسه السيد أسامة هيكل في المناقشات والجلسات الخاصة بمناقشة القانون.
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