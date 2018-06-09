EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
البورصة تخاطب 5 شركات لإرسال تقرير محاسبات الربع الأول من 2018
السبت 09 يونيو 2018 05:58 م
البورصة
أخر الأخبار
البورصة
منى عبدالباري
خاطبت لجنة القيد بالبورصة المصرية -الخميس الماضي- 5 شركات للتأكيد على إرسال تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 31/03/2018 فور صدوره، وقبل أول جلسة تداول تالية للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات.
كانت الشركات الخمسة هي المصرية للاتصالات، والدولية للتأجير التمويلي "إنكوليس"، وغاز مصر، و البويات والصناعات الكيماوية "باكين"، والمهندس للتأمين.
وأغلق سهم المصرية للاتصالات تداولات الخميس بارتفاع نسبته 1.43% عند مستوى 14.94 جنيه، وارتفع سهم "باكين" بشكل طفيف 0.55% عند مستوى 38.6 جنيه، وظل سهم المهندس للتأمين على ثبات بقيمة 11 جنيهًا، وتراجع سهم غاز مصر 4% عند مستوى 72.89 جنيه.
البورصة المصرية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا