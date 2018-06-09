البورصة تخاطب 5 شركات لإرسال تقرير محاسبات الربع الأول من 2018

البورصة

منى عبدالباري



خاطبت لجنة القيد بالبورصة المصرية -الخميس الماضي- 5 شركات للتأكيد على إرسال تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 31/03/2018 فور صدوره، وقبل أول جلسة تداول تالية للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات.



كانت الشركات الخمسة هي المصرية للاتصالات، والدولية للتأجير التمويلي "إنكوليس"، وغاز مصر، و البويات والصناعات الكيماوية "باكين"، والمهندس للتأمين.



وأغلق سهم المصرية للاتصالات تداولات الخميس بارتفاع نسبته 1.43% عند مستوى 14.94 جنيه، وارتفع سهم "باكين" بشكل طفيف 0.55% عند مستوى 38.6 جنيه، وظل سهم المهندس للتأمين على ثبات بقيمة 11 جنيهًا، وتراجع سهم غاز مصر 4% عند مستوى 72.89 جنيه.