المنتخب يخوض مرانه الأخير بالقاهرة قبل التوجه لروسيا

المنتخب المصرى في مرانه الأخير

على المصرى



يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، مرانه الأخير فى العاشرة من مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولى، قبل السفر غدًا الأحد، إلى مدينة جروزنى، استعدادًا لخوض كأس العالم "روسيا 2018"، التى تنطلق الخميس المقبل، وتستمر حتى 15 يوليو المقبل.



وعادت البعثة أول أمس الخميس، من المعسكر التدريبى الذى أقيم على مدار أسبوعين فى إيطاليا وتخلله لقاء كولومبيا، قبل التوجه لبروكسل لمواجهة منتخب بلجيكا، ومكث المنتخب في القاهرة لمدة يومين، قبل أن ينطلق صباح الأحد المقبل إلى مدينة جروزني مقر الفريق في روسيا خلال نهائيات كأس العالم.



وسبق البعثة إلى جروزني من بروكسل مباشرة كل من محمد طاهر إداري الفريق وبصحبته الشيف أحمد فرج، لوضع الترتيبات اللازمة لاستقبال البعثة في مقر إقامتها، ويرافقهما سعد سمير لاعب المنتخب الوطني لصعوبة استصدار تأشيرة دخول جديدة إلى روسيا إذا ما أصدر له جواز سفر جديد بعد انتهاء فترة تجنيده مطلع الشهر الحالي، في الوقت الذي تمكث فيه البعثة بالقاهرة يومين يصادفان عطلة نهاية الأسبوع، إضافة إلى أن السلطات الروسية تفرض اصدار تأشيرة جديدة لأي جواز سفر جديد ولا تعتد بالتأشيرات الممنوحة قبلاً.