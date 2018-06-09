رئيس وزراء إثيوبيا يجرى محادثات مع السيسى

خالد بدر الدين





أعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن رئيس وزراء إثيوبيا أبى أحمد سيبدأ اليوم زيارة لمصر يجرى خلالها محادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وذكرت الوكالة نقلا عن بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضى أن ”رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي (سوف) يحل مساء اليوم ضيفا على مصر في زيارة رسمية لمدة يومين يجرى خلالها مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي“.





وذكرت وكالة رويترز أن وزير الري والكهرباء الإثيوبي سيلشي بيكيلي وصل إلى القاهرة صباح اليوم ليمهد فيما يبدو لزيارة رئيس الوزراء أبى أحمد.





.بين مصر وإثيوبيا حول مشروع سد النهضة الذي تقيمه إثيوبيا قرب حدودها مع السودان والذى تخشى مصر أكبر الدول العربية سكانا أن يقلص حصتها الحالية من مياه النيل التى تحتاج إليها بشدة.











