توقعات بتجاوز مبيعات الصين من السيارات 30 مليون وحدة نهاية العام



ويوضح الجدول التالى تطور مبيعات سوق السيارات الصينى خلال الفترة من 2012 وحتى نهاية 2017:





واستمرت هيمنة فولكس فاجن على مبيعات السوق الصينى خلال الشهور الأربعة الأولى بإجمالى 1.1 مليون سيارة، بحصة سوقية 11.3%، فيما جاءت شنجان فى المرتبة الثانية فى قائمة العلامات الأكثر مبيعاً بإجمالى 501.4 ألف سيارة، بحصة سوقية 5.4، وحلت جيلى فى المرتبة الثالثة بإجمالى 478.1 ألف سيارة، بحصة سوقية 5.2%.

واستحوذت تويوتا على المرتبة الرابعة فى قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعاً فى الصين بإجمالى 419.1 ألف سيارة، بحصة سوقية 4.5%، أما المركز الخامس فجاء من نصيب العلامة اليابانية المنشأ هوندا والتى تمكنت خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أبريل من بيع 417.8 ألف سيارة، بحصة سوقية 4.5%.

ويوضح الجدول الآتى مبيعات العلامات التجارية الأكثر مبيعاً فى سوق السيارات الصينى خلال الشهور الأربعة الأولى:





















شريف عيسىتوقعت مؤسسة "فوكس 2 موف" لأبحاث السيارات، ارتفاع مبيعات الصين من سيارات الركوب بنهاية العام الحالى لتصل إلى 30 مليون سيارة، بنسبة نمو 6.5% عن معدلات البيع خلال العام الماضى، والتى قدرت مبيعاتها بـ 28.2 مليون وحدة.وأشار التقرير إلى أن نمو السوق يعود إلى ارتفاع الطلب على عدد من العلامات التجارية مثل بايجون، ونيسان، ومرسيدس، واودى، وشيفورليه وغيرها من العلامات التجارية، بالتزامن مع خفض الحكومة للرسوم الجمركية على السيارات المستورده خلال الفترة المقبلة.وأظهرت نتائج أداء سوق السيارات خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجارى نمواً بنسبة 4%، ليتمكن من بيع وتسليم ما يقرب من 9.29 مليون سيارة، فى حين تمكن خلال الربع الأول من تحقيق طفرة فى اداء بنسبة 5.6%، بإجمالى 7.1 مليون سيارة.وخلال أبريل، صعدت مبيعات السيارات بسوق السيارات الصينى بنسبة بلغت 6.7%، بإجمالى 2.2 مليون سيارة.وقال التقرير إن توقعات النمو جاءت مدفوعة بإعلان الحكومة فى 22 مايو عن خفض الرسم الجمركية على السيارات المستورد إلى 15% بدلاً من 25% بداية يوليو من هذا العام، إلى جانب تخفيض رسوم قطع غيار السيارات إلى 6%.