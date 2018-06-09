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رياضة
صور.. السيسى لمنتخب مصر: قاتلوا من أجل حلمكم: وصلاح يرد
السبت 09 يونيو 2018 02:23 م
السيسي وصلاح.
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السيسي وصلاح.
عزت العاصى
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للاعبي المنتخب الوطنى :"أنتم في حلم وعليكم القتال لإسعاد هذا الشعب".
جاء ذلك فى جلسة استمرت لمدة ساعة كاملة في مقر الرئاسة، عقدها السيسي مع لاعبي المنتخب قبل سفرهم إلى روسيا للمشاركة في كأس العالم.
وقال السيسي إنه سعيد جدا بما حققه المنتخب الوطنى مؤخرا والشعب المصري ينتظر منهم الكثير في كأس العالم، والكل يحيا على وقع ما سيقدمه الفريق في المونديال.
وقال محمد صلاح نجم المنتخب ردا على سؤال الرئيس بشأن إصابته وفرص مشاركته بالمباراة الأولى:"قلت في كلمتك إننا نحيا في حلم ولابد أن نقاتل من أجله، أعدك بأنني سأقاتل بقوة للعب في المونديال ولن أتنازل عن تحقيق أحلام الشعب المصري" وفقا ما ذكرته مصادر صحفية.
وتابع صلاح: تحسنت كثيرا وأشعر أنني سأكون قادرا على مواجهة أوروجواي من أجل حلمي وحلم المصريين، وعند وعدي بالعمل على تحويل أحلام الشعب المصري لحقائق".
وحضر الجلسة مجلس اتحاد الكرة بدون هاني أبو ريدة الذي سافر لروسيا، بجانب خالد عبد لعزيز وزير الشباب والرياضة.
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