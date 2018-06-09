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سيـــاســة
الحكم على 17 من ألتراس أهلاوي 28 يوليو
السبت 09 يونيو 2018 01:48 م
ألتراس اهلاوي 559
أخر الأخبار
ألتراس أهلاوي 5589
نجوى عبد العزيز:
قررت محكمة جنح أمن الدولة، مد أجل النطق بالحكم على 17 عضوا من رابطة "ألتراس أهلاوى"، "مخلى سبيلهم" في اتهامهم بالبلطجة والتجمهر أمام النادي الأهلي لجلسة 28 يوليو المقبل.
أحالت النيابة 17 من أعضاء "ألتراس أهلاوى" إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قصر النيل، بتهمة التجمهر أمام النادي الأهلي واستعراض القوة، وسرقة جهاز اللاسلكى من ضابط شرطة بالإكراه، حيازة مواد في حكم المفرقعات، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة، تعطيل وسائل النقل والمواصلات، حيازة أسلحة بيضاءألقى رجال أمن القاهرة، القبض على المتهمين عقب محاولتهم اقتحام النادي "فرع الجزيرة"، لحضور مباراة لفريق كرة اليد.
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