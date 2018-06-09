بعد موجة غضب شعبي.. السعودية تتعهد بإنقاذ الأردن اقتصاديا

أحمد عاشور:





قال الديوان الملكي السعودي في بيان فجر السبت إنه في إطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- بأوضاع الأمة العربية وحرصه على كل ما يحقق الأمن والاستقرار فيها فقد تابع - الأزمة الاقتصادية في الأردن وأجرى اتصالات مع صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية والشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات وتم الاتفاق على عقد اجتماع يضم الدول الأربع في مكة المكرمة يوم غد الأحد لمناقشة سبل دعم الأردن الشقيق للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.





يشار إلى أن الفترة شهدت موجة غضب واحتجاجات في الأردن اعتراضا على زيادة أسعار المشتقات البترولية وزيادة الضرائب أدت إلى استقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة كما نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أردنيون انهم تقدموا بطلب لصندوق النقد الدولي للإبطاء من الإصلاحات الاقتصادية.





وسبق للدول الخليج أن قدمت مساعدات للدول العربية للنهوض باقتصادها حيث استفادت مصر أعقاب ثورة 30 يونيو من مساعدات بمليارات الدولارات من السعودية والإمارات والكويت في شكل منح وودائع ومشتقات بترولية.





وعلى الصعيد نفسه بحث العاهل الأردني، في اتصال هاتفي تلقاه الجمعة، من خادم الحرمين، العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين والتطورات الإقليمية الراهنة.



