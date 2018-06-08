تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يلامس 644 جنيهًا

الذهب 010

عمر سالم



شهدت أسعار الذهب -اليوم الجمعة- انخفاضاً خلال التعاملات اليومية نتيجة تراجع بورصة الذهب العالمية.



وسجل عيار 21 نحو 644 جنيهًا للجرام، مقابل 645، وعيار 18 وصل إلى 552 جنيهًا، وعيار 24 نحو 736 جنيهًا.



وسجلت الأوقية 1296 دولارًا بدلاً من 1298، أما الجنيه الذهب وصل إلى 5150 جنيهًا بدلاً من 5158.