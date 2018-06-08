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اقتصاد وأسواق
البنا يبحث مع 3 جامعات أمريكية إنشاء مركز للتميز العلمي
الجمعة 08 يونيو 2018 02:04 م
البنا 44
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البنا 44
الصاوي أحمد:
استقبل الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفد التحالف البحثي من 3 جامعات أمريكية هى كورنيل، وكاليفورنيا ديفيدز، ميتشجان، وبوردو، لبحث التعاون من أجل إقامة مركز للتميز العلمي في مجالات الزراعة والري والطاقة.
وترأس بعثة وفد التحالف العلمي "روزي كوفمان" مسئول البرنامج الدولي، ونائب رئيس جامعة كورنل، وضمت "جيميس هيل" عن جامعة ديفيز كاليفورنيا، و "بول إبنز"، و "ك. رانموثاما" عن جامعة بوردو، و "ك. رامان" عن جامعة كورنل، و"ندا جوشي" عن جامعة ولاية ميتشجان.
وحضر اللقاء الدكتور عمرو مصطفي، عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة، والدكتور وليد ضياظ، والدكتور محمد نجيب والدكتور فريد استينو من جامعة القاهرة، فضلا عن الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، والدكتور محمود مدني، رئيس مركز البحوث الزراعية.
وناقش وزير الزراعة مع الوفد مقترحا بإقامة مركز للتميز البحثي والعلمي في مجالات الزراعة والري والطاقة، بحيث تكون وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، هي المنسق لهذا المشروع وتكوين لجنة تنسيقية من المكونات الثلاث وتكون كلية الزراعة بجامعة القاهرة مقرا للمكون الخاص بالمجال الزراعي.
وأعرب "البنا" عن استعداد وزارة الزراعة لتقديم كل أشكال الدعم من خلال مراكزها البحثية من أجل إنجاح هذا التحالف البحثي، بما يساهم بشكل كبير في تبادل الخبرات والتكنولوجيات الحديثة في مجالات التعاون، للنهوض بالبحث العلمي بما ينعكس علي الاقتصاد القومي وخدمة المجتمع.
وأشار إلي أهمية هذا التحالف للمساهمة في تقديم إسهاماته العلمية في مجالات ترشيد استخدامات مياه الري، والاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة لخدمة النشاط الزراعي، كذلك خدمة المشروعات القومية الكبرى التي يجرى تنفيذها في الوقت الحالي، وعلي رأسها مشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروع المليون رأس ماشية، ومشروعات الاستزراع السمكي والإنتاج الحيواني والداجني، فضلا عن إدخال نظم غير تقليدية حديثة في الزراعة والري، كذلك سيساهم في زيادة فرص الاستثمار في هذه المجالات، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة.
وزارة الزراعة
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