بعثة المنتخب الوطني تتدرب وسط الجماهير غدا السبت

محاضرة فنية من كوبر للاعبى مصر ومران وحيد

المال- خا ص



أعلن اتحاد الكرة أنه من المقرر أن يمكث المنتخب الوطني في القاهرة لمدة يومين قبل أن ينطلق صباح بعد غد الأحد المقبل إلى مدينة جروزني مقر الفريق في روسيا خلال نهائيات كأس العالم



وقال إن المنتخب سيؤدي تدريبا وحيدا بالقاهرة مساء غد السبت في الملعب الرئيسي بستاد القاهرة



وأوضح أنه تقرر أن يكون تدريبا مفتوحا وبحضور جماهيري لوداع ومؤازرة فريقه الوطني قبل مشاركته التاريخية في المونديال.

