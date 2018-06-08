قنصل روسيا بالإسكندرية يؤكد عمق العلاقات بين القاهرة وموسكو

السيسي يدعو بوتين لحضور حفل افتتاح قناة السويس الجديدة

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أكد قنصل عام روسيا بالإسكندرية رشيد صديقوف عمق العلاقات المصرية الروسية في كافة المجالات.



وأعرب صديقوف عن خالص تهانيه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفوزه بفترة رئاسية ثانية في الإنتخابات التي جرت مؤخرا، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.



كما أعرب عن تهانيه إلى الشعب المصري لاختياره الرئيس عبدالفتاح السيسي وفوزه بفترة رئاسية ثانية.



جاء ذلك خلال احتفالية اليوم الوطني لروسيا التي نظمتها القنصلية مساء الخميس وشهدها بطريرك الروم الأرثوذكس ثيوذروس الثاني، ورحب القنصل الروسي بالحضور من الشخصيات العامة وقناصل الدول الأوروبية والعربية بالإسكندرية.