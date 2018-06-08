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اقتصاد وأسواق
ترامب: نعمل على تحسين العلاقات التجارية بين أمريكا واليابان
الجمعة 08 يونيو 2018 02:38 ص
اليابان والولايات المتحدة
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اليابان والولايات المتحدة
(رويترز)
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس بعد محادثات في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إنهما يعملان سويا لتحسين العلاقات التجارية وإن آبي وعد باستثمارات يابانية جديدة في الولايات المتحدة.
وفي مؤتمر صحفي مشترك، قال ترامب إن آبي أبلغه أن اليابان تشتري ”مليارات ومليارات الدولارات من منتجات إضافية من كل الأنواع- الطائرات العسكرية وطائرات الركاب من بوينج والكثير من المنتجات الزراعية“.
وأضاف قائلا ”نحن نعمل بجد لتقليل الاختلال في تجارتنا وهو كبير جدا، وإزالة الحواجز أمام الصادرات الأمريكية ولتحقيق شراكة اقتصادية نزيهة وذات منفعة متبادلة“.
واليابان حليف رئيسي للولايات المتحدة وبين عدد من الدول فرض ترامب هذا العام رسوما جمركية على واردات المعادن منها. وهددت إدارة ترامب أيضا بفرض رسوم على السيارات اليابانية.
وأوضح ترامب أنه يفضل اتفاق ثنائيا لخفض العجز التجاري الأمريكي مع اليابان، بينما تقول حكومة آبي إن اتفاقيات متعددة الأطراف ستكون الأفضل.
وقال ترامب يوم الخميس ”الولايات المتحدة تسعى إلى اتفاق ثنائي مع اليابان يقوم على مبدأ النزاهة والمعاملة بالمثل“.
وأضاف أن إدارته تشجع على استثمارات يابانية في مصانع جديدة في الولايات المتحدة.
وقال ترامب ”رئيس الوزراء أبلغني أن ذلك سيحدث“، ومضى قائلا ”نريد أن تأتي مصانع جديدة للسيارات إلى ميشيجان وبنسلفانيا وأوهايو“.
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