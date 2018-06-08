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أسواق عربية
حزمة قرارات إماراتية جديدة لتعزيز جاذبية دبي للاستثمار
الجمعة 08 يونيو 2018 01:44 ص
بنوك الإمارات
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بنوك الإمارات
متابعات
اخذت إمارة دبي عدة قرارات جديدة، ترمي إلى خفض كلفة ممارسة الأعمال وتعزيز جاذبية دبي للاستثمار.
ترأس حمدان بن محمد راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، اجتماع المجلس التنفيذي للإمارة، واعتمد القرارات الجديدة، وأهمها سياسة تخفيض الرسوم الحكومية، حسب صحيفة "الإمارات اليوم"، وفق ما نقله موقع سبوتنيك الروسي.
وتستهدف القرارات الجديدة تخفيض "رسم الأسواق"، الذي تفرضه بلدية دبي على المنشآت التجارية، من النسبة الحالية، التي تبلغ 5% إلى 2.5%.
كما أعفى المجلس 19 رسما معنيا بتصاريح صناعات الطيران وهبوط الطائرات الخاصة، وذلك بهدف جذب أكثر من مليار درهم (الدولار يساوي 3.6 درهم) استثمارات في قطاع الطيران، بما يتماشى مع أهداف خطة دبي 2021، ويدعم تحقيق أهداف استراتيجية دبي الصناعية 2030.
واعتمد قرارا بعدم زيادة الرسوم المدرسية للعام الدراسي 2018-2019 في مدارس القطاع الخاص.
وتم إعفاء معاملات تسجيل العقارات من غرامة التأخير عن التسجيل ضمن 60 يوما، التي كانت تبلغ 4%.
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