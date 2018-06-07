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اتصالات وتكنولوجيا
سامسونج مصر تطلق عروضا ترويجية لشاشات 75 بوصة بمناسبة المونديال
الخميس 07 يونيو 2018 09:37 م
سامسونج مصر تطلق عروضا ترويجية لشاشات 75 بوصة بمناسبة المونديال
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سامسونج مصر تطلق عروضا ترويجية لشاشات 75 بوصة بمناسبة المونديال
محمود جمال
تعتزم شركة سامسونج مصر للالكترونيات طرح شاشات تلفزيونات ذكية مقاس 82 بوصة بالأسواق ديسمبر المقبل أو بداية العام المقبل على أقصي تقدير.
جاء ذلك علي هامش حفل الإفطار السنوي الذي نظمته الشركة اليوم الخميس.
وقال قاسم حسن، رئيس قطاع التليفزيونات الذكية بالشركة إن الأخيرة أطلقت عروض ترويجية كبيره علي شاشاتها مقاس 55، و65، و75 بوصة؛ بالتزامن مع قرب انطلاق مباريات كاس العالم خلال يونيو الجاري، موضحا أنه يتم إنتاجها في مصنع الشركة بمدينة بني سويف وتصديرها للخارج.
وأوضح حسن أن تلك العروض مستمرة حتى نهاية الشهر الحالي وتصل سعر الشاشة الجديدة مقاس 75 بوصة إلى 55 ألف جنيه.
وأضاف أن قرار الحكومة رفع الجمارك على استيراد وحدة الإضاءة الأساسية التي تمثل 70% من مكونات إنتاج الشاشات من 2% إلى 60% دفعها للتصنيع المحلي.
ولفت إلى ارتفاع حصة الشركة من سوق السيارت تي في بمصر من 30% خلال يناير الماضي إلى 37٪ حاليا
وألمح إلى زيادة معدلات الطلب على شراء الشاشات كبيرة الحجم، مبينا أن الشاشات مقاس 32 و 40 بوصة لا تزال تستحوذ على 80% من حجم مبيعات السوق.
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