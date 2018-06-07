تباين أداء البورصات العربية بصعود الكويت وهبوط الدوحة

البورصات العربية

خالد بدر الدين



تباين أداء مؤشرات البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الخميس، بصعود 4 بورصات بقيادة الكويت وسط تعاملات ضعيفة بسبب شهر رمضان، الذى يقل فيه عادة نشاط المستثمرين.



بينما هبطت 4 بورصات أخرى تصدرتها الدوحة وكانت أحجام التداول مرتفعة نسبيا مع قيام المستثمرين الأفراد وهم الغالبية في الأسواق الخليجية بجني أرباح من المكاسب القوية التي تحققت في الجلسات القليلة السابقة.



وذكرت وكالة رويترز، أن مؤشر بورصة الكويت زاد مؤشرها بحوالى 0.6 % ليصل إلى حوالى 4758 نقطة ومؤشر بورصة مسقط بنسبة أقل بلغت 0.3 % ليرتفع إلى حوالى 4596 نقطة.



وزاد مؤشر سوق مال أبوظبى العام بأكثر من 0.2 % ليتقدم إلى حوالى 4663 نقطة مع صعود سعر سهم شركة الدار العقارية 1.4 % وسعر سهم شركة رأس الخيمة العقارية 1.5 % ولكن سعر سهم شركة دانة غاز قلص مكاسب المؤشر بتراجعه 0.9 % في تداول قوي كما صعد سعر سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) 0.6 % .



وكسب المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية نسبة طفيفة بلغت أكثر من 0.1 % اليوم ليصعد إلى حوالى 15924 نقطة غير أنه تعرض لضغوط من تراجع أسهم شركات الاتصالات بسبب توقعات بأن الحكومة ستخفض دعم الكهرباء والوقود في السنة المالية القادمة وتراجع سعر سهم شركة أوراسكوم للاتصالات 1.4 % وسعر سهم شركة جلوبال تليكوم 0.7 %.



وهوى مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.9 % ليسجل 9242 نقطة مع تراجع سعر سهم شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) 4.4 % في تداول مكثف، بينما هبط سهم شركة أريد للاتصالات 2.2 % وتراجعت أيضا أسعار أسهم البنوك القطرية مع هبوط سعر سهم بنك قطر الوطني 0.3 % وسعر سهم بنك الريان 0.6 % وسعر سهم البنك التجاري القطري 0.9 %.



وهبط مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.5 % ليصل إلى حوالى 8344 نقطة وبعد مؤشر بورصة البحرين بنسبة طفيفة بلغت 0.2 % ليستقر عند 1264 نقطة.



وخسر مؤشر سوق مال دبى العام بحوالى 0.5 % ليتجاوز 3042 نقطة وتجاهل إعلان الحكومة عن خطوات تحفيزية اقتصادية ليهبط سعر سهم شركة دي.إكس.بي إنترتينمنتس للحدائق الترفيهية 4.8 % وكان الأكثر تداولا في البورصة.



ولكن سعر سهم شركة أرابتك القابضة للبناء ارتفع سعر سهمه 4.3 % بعد أن صعد 3.9 % يوم الأربعاء الماضى وتعافى السهم بحوالى 35 % من أدنى مستوياته في سنوات منذ سجلت الشركة في منتصف مايو الماضى أعلى ربح فصلي منذ أواخر 2014 كما زاد سعر سهم شركة دريك آند سكل انترناشونال للمقاولات أيضا 0.9 % وجاء في المركز الثاني بين الأسهم الأكثر تداولا في السوق.