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أسواق عربية
المغرب تطرح أول إصدار صكوك سيادية بمليار درهم
الخميس 07 يونيو 2018 08:09 م
الصكوك الإسلامية
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الصكوك الإسلامية
رويترز
قال محمد بوسعيد، وزير المالية المغربي، اليوم الخميس، إن المغرب يستعد لطرح أول إصدار سيادي من السندات الإسلامية (الصكوك) بقيمة مليار درهم (105 ملايين دولار) بعد اعتماد إطار قانوني لتنظيم مبيعات الصكوك.
وأبلغ بوسعيد "رويترز" عبر الهاتف، أن إطار العمل القانوني أصبح جاهزا الآن بما يسمح للمغرب بإصدار صكوك سيادية في الأسابيع المقبلة.
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