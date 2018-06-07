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سيـــاســة
وصول حزمة جديدة من المساعدات المصرية الصحية والإنمائية إلى بوروندي
الخميس 07 يونيو 2018 06:54 م
وصول حزمة جديدة من المساعدات المصرية الصحية والإنمائية إلى بوروندي
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وصول حزمة جديدة من المساعدات المصرية الصحية والإنمائية إلى بوروندي
سمر السيد
صرحت د. عبير بسيوني رضوان، سفيرة مصر في بوروندي، بأن السفارة تقوم بالتنسيق مع الجانب البوروندي لتقديم مساعدات طبية مصرية، في إطار حزمة جديدة من المساعدات الدوائية والصحية موجهة خصيصى لأطفال بوروندي في سياق الأولوية التى تمنحها البلدان للارتقاء بصحة الطفل.
وأضافت السفيرة أنه سيتم تقديم المساعدات خلال شهري يونيو ويوليو 2018، وتتضمن المساعدات شحنة من الأمصال والتطعيمات الأساسية للأطفال لمكافحة الالتهاب السحائي والكوليرا والتهاب الكبد الوبائي "بي". كما قامت السفيرة بإجراء عدد من المقابلات مع مسئولي وزارة الصحة لتنسيق المساعدات المصرية المقدمة للجانب البوروندي.
من ناحية أخرى استقبلت السفيرة المصرية رئيس مجموعة مستشاري الرئيس البوروندي للمكتب الاجتماعي والثقافي؛ للتنسيق بشأن الحزمة الجديدة من المساعدات الإنمائية التي تقدمها مصر إلى بوروندي، والتي تشمل 6300 متر من الصاج المعرج بوزن إجمالي يصل إلى 30 طن، وتصل شحنة المساعدات إلى بوجمبورا بنهاية يوليو 2018، حيث يستخدم الصاج في إنشاء العديد من المدارس والمستشفيات في بوروندي مما سيسهم في الارتقاء بقطاعي التعليم والصحة.
جدير بالذكر أن مصر قدمت إلى بوروندي، خلال الفترة من سبتمبر 2013 إلى يونيو 2014، عدة شحنات من الصاج المعرج وصل إجمالي وزنها إلى 2370 طنًّا، والتي أسهمت في إعادة تشييد المنازل التي جرفتها مياه السيول في تلك الفترة.
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